Diego Pablo Simeone: "Necesitamos mejorar en las transiciones, tenemos jugadores"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, apuntó que su equipo está "trabajando bien" a pesar de ceder puntos este domingo en la lucha por LaLiga EA Sports con un 1-1 ante la Real Sociedad, y apuntó que necesitan "mejorar en las transiciones" ofensivas, con jugadores para lograrlo. "No dista mucho del partido que hicimos en Bilbao, pero allí ganamos y aquí empatamos. Creo que el equipo encontró el gol, defendió muy bien, hubo un trabajo colectivo enorme, para que el rival generara menos", dijo en la rueda de prensa en el Reale Arena. "Nos faltó tener algún contragolpe con el espacio a favor que teníamos. También es mérito del rival. Me quedo con las cosas positivas de lo defensivo y necesitamos mejorar en esas transiciones, tenemos futbolistas para poder hacerlo", añadió. Por otro lado, el 'Cholo' quitó peso a la pérdida de Rodrigo de Paul en el golazo de Sucic que supuso el 1-1 en la recta final. "Hoy no fue una falta de concentración, fue un golazo. Fue una pérdida de pelota pero tiró desde 35 metros y la clavó. Todos esos pequeños detalles necesitamos generarlo mejor, se puede perder la pelota, es parte del juego", afirmó. "Veo al equipo muy fuerte, ordenado desde lo defensivo, trabajando como equipo en lo que pedía, necesitamos esas transiciones mejorarlas, tenemos jugadores para hacerlo. Nos está costando generar más peligro", añadió. "Los números son buenos, estamos trabajando muy bien. El primero ganó ocho partidos de nueve, el segundo está a cuatro puntos. Nosotros trabajamos como siempre, tener regularidad, es el camino para buscar lo que necesitamos", terminó, destacando una oportunidad aprovechada por Lenglet y Javi Galán en el once.

Compartir nota: Guardar