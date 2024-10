Martín dice estar contento con el cuarto puesto en la 'sprint'

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), líder del mundial de MotoGP y cuarto en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Japón se mostró satisfecho por haber remontado desde la undécima posición.

"Después de la clasificación estoy contento, porque hacer cuarto saliendo undécimo no es fácil y he hecho una gran salida", indicó.

Martín dijo haber visto "alguna cosita" que puede mejorar para mañana. "Detrás de Marc -Márquez-, le he visto muy fuerte y creí que iba a ganar la carrera, ha habido un momento que me he acercado a él y he visto que iba a por la victoria, pero ha perdido un poco con Enea. He aprendido cosas, él iba muy rápido y es la referencia para mañana de las Ducati", analizó.

Jorge Martín aseguró sobre Pedro Acosta. "Hoy iba a por la victoria, sí o sí, y creo que mañana lo hará igual, para mí es el favorito y espero que consiga ganar, yo lo tengo bastante difícil, pero creo que puedo estar en la pelea por el segundo o el tercero, así que voy a intentar dar ese pasito para pelear por ello". EFE