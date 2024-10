Marc Márquez lamenta que se haya complicado la vida por algo que podía haber evitado

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), tercero en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Japón de MotoGP, lamentó la cancelación de su vuelta rápida de entrenamientos por algo que podía "haber evitado".

"Me he complicado la vida en la calificación, por una cosa que se podía haber evitado, pero ha sido así", aseguró.

"Mi trabajo ha sido olvidarlo y centrarme en la carrera 'sprint' para sacar el máximo y al final empezaba a venir un poquito más rápido, pero estoy contento de haber conseguido un podio más en una sprint", señaló Marc Márquez, quien lamentó que tardaran tanto en anular su vuelta rápida y récord, pues eso le impidió hacer un nuevo intento y le relegó a la novena posición en la formación de salida.

Al recordar su pelea final con Enea Bastianini por la segunda plaza en el sprint reconoció: "No renace él, sino que bajo yo, pues cuando haces dos vueltas muy pegado al de delante la temperatura del neumático sube y tienes que volver a enfriarla o salirte del rebufo".

"Por eso, cuando he llegado a él, he atacado de inmediato, pero en esa frenada de la once he visto que él tenía el interior y he empezado a dejar frenos y lo ha hecho perfecto, cuando te atacan tienes que volver a atacar en la siguiente curva y es lo que ha hecho él, que ha llegado en paralelo y tenía las de perder por fuera, y en esa última vuelta simplemente no he rodado más rápido de lo que estaba haciendo, pero yo tampoco he podido rodar como cuando estaba llegando al grupo", narró Marc Márquez.

De sus opciones mañana afirmó: "Dependerá de la salida, se te calienta el neumático delantero, te sube la presión, y la moto va diferente, ese es un poquito el inconveniente al que yo me he ido acostumbrando durante toda la temporada, porque no ha habido más remedio, pero saliendo detrás tendremos que tener paciencia y todo dependerá de esa primera vuelta", reconoció el ocho veces campeón del mundo. EFE