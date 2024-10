Imanol Alguacil: "El 4-0 del Atlético es un accidente"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que le "sorprendió" el 4-0 encajado por el Atlético de Madrid, su rival de este domingo en el Reale Arena, en Liga de Campeones, aunque cree que fue "un accidente", ya que los de Diego Pablo Simeone son "el equipo menos goleado" de LaLiga EA Sports. "Me sorprendió, no por el potencial del Benfica, sino porque el Atlético de Madrid es un equipo que concede muy poco. De hecho, creo que es el equipo menos goleado de la Primera División y entiendo que fue más fruto de un accidente que de otra cosa", declaró en rueda de prensa. "Es un equipo de 'Champions' que para mí está entre los tres más poderosos de LaLiga por todo: por plantilla, por presupuesto, por historia y por tener un gran entrenador con muy buenos jugadores", prosiguió. Además, considera que el conjunto rojiblanco está un peldaño por encima de su equipo. "Yo nunca he dicho que el Atlético esté en nuestra liga, ni este año, ni el año anterior, ni hace dos años, ni hace tres. Yo siempre repito que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid están muy por encima del resto", manifestó. "Aparecen equipos como el año pasado el Girona o este año el Villarreal, que por cierto tampoco está jugando competición europea y que ha hecho un gran inicio. Al Atlético de Madrid yo lo comparo con el Barcelona y el Real Madrid, y esos equipos están muy por encima del resto", añadió. Ahora, espera irse "con una victoria" al parón de selecciones "para poder estar esa semana más contentos y más tranquilos". "Sabemos la dificultad que tiene y que el objetivo de ellos es el mismo, irse contentos al parón. Jugamos en casa y, como se demostró contra el día del Valencia, nos tenemos que hacer fuertes ahí", expresó. Sobre la derrota del pasado jueves en Liga Europa ante el Anderlecht, el técnico vasco insistió que no fueron "para nada inferiores" al cuadro belga. "Ciertas cosas extradeportivas seguramente influyeron, por lo que me han transmitido los jugadores, que cuando nos dan la vuelta estuvieron pendientes de lo que sucedía en la grada. Hasta ese minuto 28 estaba contento con lo que estaba viendo. Evidentemente, lo que ha faltado han sido los resultados", explicó. En otro orden de cosas, explicó la ausencia de la convocatoria de Beñat Turrientes y de Aritz Elustondo. "Beñat ha subido con la rodilla vendada, aparte del cansancio lógico de haber disputado los 90 minutos, Elustondo también, ya visteis cómo acabó... Para nada es castigo, tengo que tomar decisiones, y lo que necesitamos son piernas frescas para poder afrontar cada partido como si fuera el último. Por eso que se han quedado fuera", manifestó. En este sentido, recordó que "está habiendo muchas lesiones". "Por suerte, de momento nosotros no las estamos teniendo, pero entre los que están jugando competición europea está habiendo muchas lesiones. Algunos equipos grandes están capacitados para, jugando a un 70% e incluso sufriendo, ganar los partidos de LaLiga, cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos que estar al 100% para poder ganar cualquier partido de LaLiga, y por encima jugando en competición europea. Por eso que este año estoy haciendo más rotaciones que nunca, para poder llegar con piernas frescas a todos los partidos", indicó. Por último, Alguacil aseguró que Umar Sadiq está "con muchísimas ganas" esperando su oportunidad. "No tengo ninguna queja porque a nivel de entrenamiento siempre intenta ayudar, y cuando se queda en el banquillo lo mismo. Siempre está muy cerca de los jugadores que están compitiendo y eso es de agradecer. Evidentemente lo que queremos es que cuando juegue nos dé rendimiento como el día pasado, que si no ha acertado de cara a portería, haga trabajo y si pueda dar asistencias, también", concluyó.

Compartir nota: Guardar