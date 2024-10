El Gobierno de Pakistán despliega al Ejército en Islamabad por la escalada de tensión en protestas del PTI

Las autoridades de Pakistán han encargado este sábado al Ejército el control de la seguridad en su capital, Islamabad, como respuesta al aumento de las tensiones en el marco de las protestas de este viernes a favor del ex primer ministro Jan, que han dejado este viernes al menos 30 detenidos. De acuerdo con el artículo 245 de la Constitución, el Ministerio de Interior ha desplegado a las tropas paquistaníes no solo en la capital sino también en sus alrededores para "proteger a la ciudadanía" y "mantener la ley y el orden", ha informado la cadena Samaa. En este contexto, efectivos militares han comenzado a patrullar las calles de la ciudad para impedir "la presencia de malhechores o elementos perturbadores que alteren el orden público". Las Fuerzas Armadas paquistaníes estarán previsiblemente desplegadas en Islamabad hasta el 17 de octubre, ha señalado el mismo medio citando un comunicado gubernamental. Además, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, ha confirmado que desplegará también en la ciudad al Cuerpo de Fronteras y fuerzas paramilitares para contribuir al mantenimiento del orden en las calles. Asimismo, atendiendo a un plan de seguridad integral elaborado por Naqvi, el Ejército permanecerá en las calles de Islamabad durante la celebración de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, un foro internacional regional del que forma parte el país, y en el que participarán entre otros altos cargos de China, Rusia, India y otras naciones del sureste asiático y el centro de Asia, durante los días 15 y 16 de octubre. Esta decisión llega después de que al menos 30 manifestantes hayan sido detenidos este viernes por las fuerzas de seguridad estatales durante una larga jornada de protestas en la capital para exigir la excarcelación del ex primer ministro y gran líder opositor Imran Jan. Todo ello, tras la orden del Gobierno paquistaní --emitida a primera hora del mismo día-- de suspender los servicios de telefonía móvil e Internet en la capital ante la protesta convocada por el partido de Jan, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI). Estas concentraciones tienen lugar derivan del ultimátum de dos semanas emitido el mes pasado por el partido para exigir la excarcelación del mandatario y el fin de la, aseguran, persecución política de la que está siendo objeto por el actual Gobierno.

