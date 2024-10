EEUU desmiente que diera su aprobación a la invasión israelí de Líbano

Uno de los más destacados asesores de la Casa Blanca sobre el conflicto en Oriente Próximo ha desmentido categóricamente que Estados Unidos diera su aprobación a Israel para invadir el sur de Líbano, tal y como llevan informando esta semana varios medios internacionales. Amos Hochstein, el asesor principal para Energía e Inversión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y considerado uno de los principales interlocutores norteamericanos, ha denunciado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X los "numerosos artículos erróneos e irresponsables" a este respecto antes de zanjar que "Estados Unidos no dio luz verde a las operaciones militares en Líbano". Hochstein no ha mencionado a qué artículos se refiere pero cabe recordar que, esta misma semana, el portal de noticias estadounidense Politico informaba, citando a altos responsables israelíes, que tanto él como el coordinador de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Brett McGurk, trasladaron al Gobierno israelí su beneplácito sobre la invasión de Líbano como un instrumento para convencer a las milicias chiíes de Hezbolá para poner fin al conflicto. También esta semana, fuentes del Gobierno estadounidense informaron al 'Times of Israel' que la Administración Biden "entendía y aceptaba" los objetivos que Israel quería cumplir con su "limitada operación en Líbano", en particular el de garantizar el retorno de los residentes de las comunidades del norte de Israel, desplazadas por los bombardeos de la milicia chií. Tras desmentir estas informaciones, Hochstein ha asegurado que "solo una resolución diplomática permitirá que los residentes regresen a sus hogares" antes de indicar que EEUU seguirá "trabajando con los gobiernos de Israel y Líbano para encontrar la mejor forma de restablecer la calma".

Compartir nota: Guardar