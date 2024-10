Al menos un civil herido tras un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Voronezh

Al menos un civil ha resultado herido durante la madrugada del sábado como consecuencia de un ataque con drones del Ejército ucraniano contra la región rusa de Voronezh, han informado las autoridades locales. "Vehículos aéreos no tripulados ucranianos han intentado atacar varias empresas que fabricaban productos civiles, según los datos actualizados, una persona ha resultado herida", ha comunicado el gobernador de la región, Alexander Gusev, en una publicación de Telegram. Gusev ha aclarado en el mismo mensaje que el hombre "ha recibido una herida de metralla en el brazo" y que, como consecuencia del impacto, "se ha producido un incendio en un piso del edificio de la misma empresa", hasta donde se han desplazado los servicios de emergencia rusos. El gobernador regional ha notificado además otro ataque llevado a cabo también con un dron contra otra empresa, sin que en este caso se produjeran víctimas o daños materiales. Previamente, el propio Gusev había informado a través del mismo canal de que "las fuerzas de defensa aérea y guerra electrónica que estaban de servicio en la región de Voronezh (habían) derribado y reprimido varios drones". "Según información preliminar, no ha habido víctimas ni daños", aunque "la amenaza de ataques con vehículos aéreos no tripulados en la región persiste", agregaba en este primer informe, más tarde actualizado. Estos ataques llegan después de que un responsable del aparato de seguridad que controla la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, bajo control de Rusia, haya muerto este viernes por la explosión de una bomba lapa en los bajos de su vehículo, según ha anunciado el Comité de Investigación de Rusia, que ha comenzado una operación a gran escala para encontrar a los responsables. La guerra en Ucrania estalló a finales de febrero de 2022, cuando el presidente Putin dio la orden de invadir su país vecino. Desde entonces el conflicto avanza sin solución de continuidad y ambos bandos parecen asentados en las fronteras marcadas durante los primeros meses tras el avance ruso en el este.

Compartir nota: Guardar