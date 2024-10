Sumar rechaza de plano las deportaciones de saharauis en Barajas y exige darles asilo con críticas a Interior

Sumar ha expresado su rechazo frontal a las deportaciones de activistas saharauis solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha demandado tanto la inmediata repatriación a España como la concesión de protección. A su vez, varios miembros del socio minoritario del Ejecutivo han criticado la gestión del Ministerio del Interior, que consideran "inaceptable" y "nefasta" en materia de asilo. El diputado Agustín Santos ha aprovechado la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para denunciar que la situación de los sahararuis en el aeropuerto es "insostenible" y "deplorable". En este sentido, ha lanzado que no hay argumentos para no conceder asilo inmediato a todos los , unido a su exigencia de relanzar los programas de ayuda a los campos de refugiados de Tinduf. Por su parte, el portavoz de Sumar en la Comisión de Interior del Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha reclamado la inmediata repatriación a España de 16 activistas deportados, a la par que ha alertado de que van a "sufrir persecución en Marruecos". "Naciones Unidas ya pidió la concesión del estatuto de apatridia para que fueran protegidos", ha argumentado Santiago tras las informaciones de las devoluciones a Marruecos de una quincena de saharauis solicitantes de asilo. POLÍTICA DE ASILO "NEFASTA" La diputada de Más Madrid, de origen saharaui, ha criticado que Interior no concedió permiso a los representantes de Sumar para visitar a estas personas en la sala de demandantes de asilo en Barajas. Y denuncia que lo hizo "precisamente para deportarlos". "Una política de asilo nefasta y sujeta a no enfadar a Marruecos", ha criticado para agregar que en este grupo de personas hay un chico sordomudo que estuvo enfermo de cáncer. La eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, ha calificado de "inaceptable" que Interior no autorice la entrada de sahararuis que necesitan asilo o reconocimiento de apátrida. "España tiene una responsabilidad con el pueblo saharaui y debe dar una respuesta inmediata de protección", ha zanjado.

