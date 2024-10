La peor sequía en la historia de Brasil tendrá repercusiones en todo el mundo

(Bloomberg) -- Durante seis meses, ni una gota de lluvia cayó sobre los cultivos de café de José Orlando Cintra Filho.

Las flores blancas que presagian una buena cosecha de arábica —la variedad de granos preferida por cadenas como Starbucks Corp. — aún no han florecido. En su lugar, los árboles se han marchitado. Cintra Filho, sabiendo que no tenía suficiente agua en sus embalses, dejó de regar sus fincas y podó algunas ramas antes de lo habitual. La cosecha del próximo año ya se está reduciendo.

“Llevo 36 años en el café y nunca había pasado por esto”, dijo, con hectáreas de árboles resecos a su alrededor en una importante zona productora de café conocida como Mogiana Paulista.

La peor sequía de la historia de Brasil no sólo pone en peligro las cosechas de café, azúcar y soja. La vegetación muerta está dando paso a incendios, enviando gases de efecto invernadero a la atmósfera y haciendo desaparecer más selva amazónica. Los ríos navegables, responsables del transporte de un tercio de la preciada cosecha de soja del país, se están secando. Las cuentas de electricidad están subiendo ya que el país obtiene dos tercios de su energía de la hidroelectricidad.

Y como uno de los mayores exportadores de cultivos del mundo, cualquier problema en el negocio agrícola de Brasil repercute en los precios de los alimentos en todo el mundo.

Lo peor es que, debido al cambio climático, esto se está convirtiendo en lo normal. Brasil se enfrenta a una “sequía crónica y grave” desde 2012, según Bráulio Borges, economista senior de LCA Consultores en São Paulo. Estos problemas han costado a la nación entre el 0,8% y el 1,6% del producto interno bruto cada año. Aunque el gasto fiscal había levantado el crecimiento en lo que va de año, los problemas con las lluvias han “restado crónicamente más del 10% del crecimiento acumulado desde 2012 hasta ahora”. Es un problema importante para una economía que obtiene casi una cuarta parte de su PIB del negocio agrícola.

Casi el 60% de Brasil ha sufrido algún grado de sequía desde finales de 2023.

Es una muestra de cómo el cambio climático está poniendo patas arriba vidas y economías enteras. En Zambia, los hogares solo reciben tres horas de electricidad al día, ya que esta nación dependiente de la energía hidroeléctrica se enfrenta a una sequía histórica. Ghana prohibió a finales de agosto la exportación de algunos cereales para evitar una escasez de alimentos, también por la falta de lluvias. Grecia soporta su peor temporada de incendios forestales en dos décadas. Un clima extremo dañó las cosechas de soja, cacahuate, azúcar y maíz en China a principios de verano.

“Brasil es un país relevante en el sentido de que, cuando se ve afectado por una gran sequía o una gran helada, los precios internacionales pueden verse afectados”, dijo Marcos Jank, profesor titular de agronegocios globales en Insper. “El mundo no depende solo de Brasil, pero en aquellas materias primas más importantes que el país exporta, como la soja o el azúcar, una falta de producción sí puede repercutir en los precios internacionales”.

Productos más caros

Los desayunos en todo el mundo acusan el golpe por lo que ocurre en el país que suministra un tercio del café del mundo y la mitad de su comercio de azúcar.

Aunque las lluvias previstas para octubre aún pueden ayudar a los cultivos, el temor a que la cosecha brasileña se arruine el año que viene ya impulsó en septiembre una subida del 11% en los futuros del café arábica. El precio tocó el nivel más alto en 13 años durante el mes. En los primeros días de cotización de octubre, el rally se ha enfriado un poco.

Los precios de la más económica variedad robusta también se han disparado. Eso ha hecho que las empresas y los consumidores paguen por un café más caro, y los minoristas —especialmente en Europa, donde las próximas normas contra la deforestación podrían restringir aún más la oferta— han estado luchando por conseguir granos.

“Seguramente tendremos problemas con la producción en 2025”, dijo Antônio de Salvo, presidente de la federación de agricultura de Minas Gerais, el mayor estado productor de café de Brasil. “Sólo que aún no sabemos cuán grande será la pérdida”.

Los suministros de azúcar también están amenazados. En agosto fuegos afectaron a los cultivos secos de caña de azúcar en São Paulo, el principal estado productor.

El agricultor Sergio Bota da Silva, propietario de algunas plantaciones de caña de azúcar afectadas por los incendios cerca de la ciudad de Sertaozinho, cree que cerca de un tercio de su producción se perdió por el fuego y la sequía.

“Fue algo horrible”, dijo Silva mientras recordaba cómo trabajaba en los campos y veía que el fuego se acercaba. Las llamas también afectaron a cultivos que solo se cosecharían el año que viene. “Había hecho todos los tratamientos, y ahora voy a tener que arrancar esa caña porque ya no va a brotar”.

Los futuros del azúcar sin refinar subieron un 16% en septiembre en Nueva York. El repunte ha continuado en lo que va de octubre, con los precios en su mayor nivel en más de siete meses.

El impacto está afectando las finanzas de los principales grupos azucareros de Brasil. Como la sequía reduce la calidad de la materia prima, los ingenios se ven obligados a producir más etanol de caña, un producto con precios más bajos que el azúcar.

Los recientes incendios también significan que los molineros probablemente tendrán que gastar más para replantar, dijo el analista de materias primas de XP Inc. Samuel Isaak. La firma de corretaje redujo sus estimaciones de ganancias para productores de azúcar como Sao Martinho SA.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que los agricultores afectados por los recientes incendios tendrán acceso a una línea de crédito destinada a la recuperación de zonas degradadas. Están disponibles recursos de hasta 6.500 millones de reales (US$1.200 millones) del Plan de Cultivos, con mejores condiciones de préstamo en comparación con el mercado crediticio en general.

Riesgo de inflación

El transporte de parte de lo que Brasil produce también depende de la lluvia.

En puntos clave del “Arco Norte”, un conjunto de puertos responsables de cerca de un tercio de las exportaciones de soja, los niveles de agua son históricamente bajos.

Si persiste la sequía, los operadores de barcazas como Hidrovias do Brasil SA se verán obligados a dividir los volúmenes en porciones más pequeñas para que las embarcaciones más ligeras puedan atravesar los puntos críticos. Una situación similar el año pasado hizo que la empresa redujera sus perspectivas de ganancias.

La crisis también se traduce en cuentas más caras para los brasileños ya que el país depende de la energía hidroeléctrica para dos tercios de su energía.

Los cargos adicionales podrían añadir alrededor de un 0,3% a la inflación general de final de año, según Borges, de LCA.

“La sequía está presionando sobre los costos y limitando el crecimiento del PIB”, dijo.

Para los brasileños, la inflación es la mayor preocupación, dice Borges. Eso puede verse en la diferencia entre la inflación general y la subyacente, que elimina los elementos volátiles como los alimentos y el combustible. Mientras que la inflación general registró un 4,27% en agosto, la subyacente se estimó en torno al 3,6%.

Por supuesto, el aumento en el precio de los alimentos y la electricidad lo sentirán sobre todo los más pobres. En 2022, el 31,6% de los brasileños, o 67,8 millones de personas, vivían en la pobreza, que el Banco Mundial define como vivir con menos de US$7 al día.

Retraso en la siembra

Lo que impide pronosticar impactos aún mayores en la economía es que, por ahora, es demasiado pronto para saber si habrá daños significativos en la soja.

Los agricultores suelen comenzar la siembra en septiembre u octubre, y se espera que lo retrasen hasta que lleguen las lluvias regulares, según Isaak de XP. Aunque estos retrasos no significan necesariamente que vaya a haber daños en los cultivos, aumentan los riesgos para el desarrollo de los cultivos de maíz o algodón, que suelen plantarse después de la cosecha de soja, añadió.

“La situación en Brasil es bastante mala”, dijo Ryan Truchelut, presidente de WeatherTiger LLC.

El clima seco podría retrasar las siembras del cultivo usado en todo, desde alimento animal hasta biocombustibles. Esto ha contribuido a impulsar los precios de referencia de la soja en Chicago en septiembre, aunque cedieron parte de las ganancias en lo que va de octubre. Una cosecha de soja muy retrasada es una gran amenaza para la producción nacional de maíz, que se cultiva en su mayor parte justo después de la cosecha de soja y antes del final de la estación lluviosa.

La estación húmeda en el centro de Brasil —responsable de la soja, el maíz y el algodón— se retrasará probablemente, dijo Truchelut. La región “al norte de Paraná” —en el sur del país y donde crecen la soja, la caña de azúcar y el café— “sería probablemente más cálida y seca que la media”. Bahía, en el noreste, puede ser la más afortunada y recibir lluvias normales.

Eso significa que la soja, el azúcar y el café en el centro-sur y centro-oeste de Brasil podrían ver menores rendimientos. La Niña también podría determinar lo mal que se ponen las cosas. Sin embargo, se espera que el fenómeno climático, en el que el Pacífico se enfría, llegue tarde y de forma debilitada. Eso podría librar al sur de Brasil y a Argentina de los posibles problemas de sequía que son habituales cuando el fenómeno es más fuerte, según Joel Widenor, director en Commodity Weather Group.

La sequía y los incendios en Brasil, que fueron precedidos por graves inundaciones a principios de año, “no solo devastaron bosques y cultivos, sino que crearon una tragedia —económica, social y medioambiental— sin precedentes”, declaró Jorge Hargrave, director de Maraé Investimentos y cofundador de la Cumbre sobre el Clima de Brasil, en la reciente reunión del grupo 2024 en Nueva York. “Esta crisis subraya la inmensa responsabilidad que todos tenemos”.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Global Food Prices Risk Spiking on Worst—Ever Drought in Brazil

--Con la colaboración de Clarice Couto, Simone Preissler Iglesias, Andre Loureiro Dias, Barbara Nascimento, Ilena Peng y Brian K Sullivan.

