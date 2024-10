La 'número dos' de la UNRWA: "Que sigamos existiendo refleja el fracaso de la comunidad internacional"

La comisionada general adjunta de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Natalie Boucly, ha lamentado este viernes que el hecho de que la agencia siga existiendo 75 años después de su fundación "refleja el fracaso de la comunidad internacional" para resolver el conflicto en Oriente Próximo, una situación que ha llevado a la "negación y vulneración de los Derechos Humanos más básicos de generaciones de palestinos". "Estamos hablando de uno de los conflictos más largos y complejos, un conflicto que durante 75 años ha generado y sigue generando miles de víctimas", ha aseverado antes de afirmar que ha derivado en "ciclos recurrentes de violencia, odio y destrucción". "Es un conflicto que hoy avanza de forma alarmante hacia una guerra regional con consecuencias impredecibles pero devastadoras para todos", ha alertado. Así se ha expresado durante su intervención en el seminario sobre Palestina celebrado este viernes en la oficina del Parlamento Europeo en España, donde ha especificado que la UNRWA "fue concebida como un organismo temporal". "El hecho de que sigamos existiendo refleja el fracaso de la comunidad internacional para resolver este conflicto. El hecho de que todavía estemos aquí no es responsabilidad ni deseo de la agencia. A nosotros no nos interesa perpetuarnos", ha dicho. "Es posible que ustedes hayan escuchado afirmaciones de que UNRWA es parte del problema y no parte de la solución, o que con su mera existencia, la UNRWA ha contribuido a perpetuar la cuestión de los refugiados de Palestina. Lo cierto es que UNRWA nunca fue pensado como la solución al conflicto palestino-israelí. Este no es nuestro mandato. La responsabilidad de solucionar el conflicto no recabe sobre UNRWA, una agencia humanitaria y de desarrollo del ONU, sino sobre las partes mismas del conflicto y la comunidad internacional en su conjunto", ha subrayado con contundencia. En este sentido, Boucly ha indicado que hallar una solución es "urgente" dado que Gaza "no puede esperar más". "El mundo tampoco puede esperar más", ha añadido. "Hoy se cumplen 363 días de guerra en Gaza, que han dejado más de 41.000 muertos, lo que equivale al 2 por ciento de la población de Gaza. Se estima que la mitad son civiles y que nueve de cada diez personas están desplazadas", ha lamentado. "La mayoría se ha visto obligada a huir varias veces para buscar refugio en un promedio de al menos una vez al mes. Esto es más que el total de la población de Barcelona. Y no hay ningún lugar seguro en Gaza", ha puntualizado, no sin antes recordar que 190 instalaciones de la UNRWA han resultado dañadas o han sido destruidas, mientras que más de 280 trabajadores humanitarios han sido asesinados, incluidos 224 miembros del personal de la agencia. "Es el mayor número de miembros del personal de Naciones Unidas muertos en un conflicto en la historia de la organización", ha alertado. La 'número dos' de la UNRWA ha aseverado que antes de la guerra la mitad de los menores que habitan en Gaza iban a escuelas de la agencia, mientras que ahora están "profundamente traumatizados". "No hay palabras para describir el impacto psicológico casi irreversible de vivir en estas condiciones", ha afirmado. ALERTA DE HAMBRUNA Boucly ha asegurado que la amenaza de hambre es constante en la Franja de Gaza, donde el 96 por ciento de la población se enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. "Si las condiciones no mejoran, seguramente estaremos hablando de una hambruna para finales de año". "En Gaza se vive un ambiente de desesperación y anarquía. Los saqueos son frecuentes y no hay nadie que se encargue del orden público. La cantidad de asistencia que entra es insuficiente y sigue disminuyendo. Son realmente condiciones imposibles para los trabajadores humanitarios que deben arriesgar sus vidas todos los días, muchos de los cuales también se han visto desplazados y lo han perdido todo", ha relatado. Así, ha resaltado la importancia de un alto el fuego en la zona y la pronta liberación de los rehenes, algo que ha descrito como "urgente" pero "insuficiente". "Miles de trabajadores palestinos que trabajaban en Israel antes del 7 de octubre se han quedado sin trabajo ahora en Cisjordania, mientras que las limitaciones a la movilidad impuestas por Israel están estrangulando la economía", ha declarado. Es por ello que ha denunciado la "violencia, pobreza y ocupación" de Cisjordania, una "mezcla peligrosa que no debe ser olvidada". "La ocupación ha llevado a que los palestinos vivan en condiciones que según la Corte Internacional de Justicia suponen una violación del Derecho Internacional por parte de Israel; es una ocupación que constituye un hecho ilícito y a la que debe ponérsele fin lo antes posible", ha aclarado. "No hay otro camino que la búsqueda de una solución justa y duradera para los palestinos. Y ahora la situación en Líbano refleja también la urgencia de poner fin al conflicto palestino-israelí porque el mundo no puede permitirse que Líbano se convierte en otra Gaza", ha advertido antes de aventurar que sin un alto el fuego en el país "el número de afectados crecerá exponencialmente". Según ha constatado, Oriente Próximo "está al borde del abismo". Por eso, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para "redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de una solución a la cuestión palestina, al tiempo que toma medidas urgentes para proteger a los civiles y aliviar el sufrimiento en Gaza y Líbano". "Estas medias incluyen un cese al fuego inmediato en Gaza y ahora también en Líbano, y la liberación de todos los rehenes. Hago un llamamiento enérgico a todas las partes para que respeten el Derecho Internacional, incluyendo la protección de las personas", ha proseguido, no sin antes solicitar un aumento de la financiación para que la UNRWA "pueda mantener y aumentar la respuesta humanitaria en Gaza". Además, ha instado a poner fin a la "campaña de difamación y desinformación contra Naciones Unidas en general y la UNRWA en particular, y mostrar un apoyo total a la agencia para hacer frente a las iniciativas que buscan acabar con la agencia y su capacidad para operar en el territorio palestino". "Los Estados miembro tienen la responsabilidad histórica y legal de actuar y deben hacerlo ahora antes de que sea demasiado tarde", ha zanjado.

