El Gobierno de Colombia asegura que el Presupuesto de 2025 va a salir por decreto

El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Ricardo Bonilla, ha asegurado que el Gobierno aprobará el Presupuesto de 2025 por decreto tras no lograr un acuerdo en el Congreso. "La norma dice que el Gobierno es el que tiene la iniciativa presupuestaria, por lo que puede decretar el presupuesto que radicó", ha apuntado el ministro en una conferencia este viernes. Esta decisión ya viene de atrás, ya que una vez que el poder legislativo no aprobó el presupuesto, ya fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el que afirmó que se decretaría la ley presupuestaria para el año 2025. La ley establece que el presupuesto debe debatirse antes del 25 de septiembre de cada año. La falta de debate este año ha llevado a su no aprobación. Así, será a partir el 20 de octubre cuando el Gobierno proceda a aprobar el presupuesto por decreto.

