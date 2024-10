El Consejo de Seguridad de la ONU da su apoyo a Guterres tras ser declarado 'persona non grata' por Israel

Los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han mostrado este jueves su "pleno apoyo" al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, después de que Israel le declarase 'persona non grata' al considerar que no condenó de manera "inequívoca" el ataque con misiles lanzado por Irán. "Los miembros del Consejo de Seguridad han reafirmado su pleno apoyo al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a su importante función y a la de Naciones Unidas en su conjunto. Han subrayado la necesidad de que todos los Estados miembros mantengan una relación productiva y eficaz con el secretario general y se abstengan de cualquier acción que socave su labor y la de su cargo", ha declarado la presidenta del Consejo y representante de Suiza en la ONU, Pascale Baeriswyl, ante los medios de comunicación. Además, han expresado que la decisión de no dialogar con Guterres o con el propio organismo es "contraproducente", sobre todo en el contexto de la grave escalada de las tensiones que se ha producido en Oriente Próximo durante el último año a raíz de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre contra Israel.

Compartir nota: Guardar