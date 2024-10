De la Fuente: "Rodrigo es insustituible"

Las Rozas (Madrid), 4 oct (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, lamentó la larga ausencia de Rodrigo Hernández, un jugador al que calificó como "insustituible" en España, tras la grave lesión de rodilla que sufrió con el Manchester City que le tendrá en torno a ocho meses de baja.

"Rodrigo es insustituible, es el mejor del mundo en su posición, pero tenemos la fortuna de contar con el segundo mejor (Zubimendi). Seguramente si no hubiera dejado de jugar en la selección Busquets, no habríamos visto a Rodri. Ahora, por desgracia, por su lesión, hay jugadores que pueden demostrar su potencial", señaló.

De la Fuente habló de recambios de Rodri que están, como Martín Zubimendi y Aleix García, así como de otros que no han entrado en la convocatoria para medirse a Dinamarca y Serbia como Pepelu y Marc Roca.

"Hay jugadores tan buenos que tapan la proyección de otros. Por lesión podremos ver el potencial, pero estamos muy tranquilos con Martín y Aleix García, con Pepelu o Marc Roca. Hay muchísimos jugadores preparados para tener esta oportunidad que les llegará si siguen trabajando de la misma manera. Estamos muy tranquilos", destacó.

Se mostró esperanzado el seleccionador en que Rodrigo pueda acortar plazos, con la ilusión de que pueda estar presente en la fase final de la Liga de Naciones, torneo en el que España defiende corona, si logran ganarse plaza.

"Rodrigo está en ese proceso de asimilar la lesión. Lleva una semana operado, está con molestias pero tiene un espíritu y un ánimo increíble. Está pensando los días de menos que le quedan para reaparecer. Estará con nosotros sí o sí cuando él quiera. No sabemos si serán 8, 7 o 9 meses de baja", dijo.

"Ojalá que puestos a restar sean 5, pero veremos cómo evoluciona. Estoy convencido de que conociéndole restará tiempo al tiempo por su actitud fantástica. Ojalá podamos contar con él en la Liga de Naciones porque significará que está recuperado para el fútbol, para su club y la selección española", añadió.

Centrado en los dos próximos compromisos de la selección, que disputará en Murcia y Córdoba los primeros encuentros en el país después de proclamarse campeona de Europa, De la Fuente apuntó a los duelos ante Dinamarca y Serbia como la oportunidad de "dejar casi sentenciada la clasificación" para la siguiente ronda de la Liga de Naciones, "y en noviembre buscar ser primero de grupo".

Tras las dudas que tuvo sobre su continuidad y después de perderse por lesión la primera ventana, los partidos de septiembre, regresa Álvaro Morata. De la Fuente elogió al capitán.

"Es nuestro capitán y además de un gran capitán, un grandísimo jugador que une mucho, que es muy generoso, que antepone el bien del grupo al particular. Es un cemento importante en el comportamiento de todos los jugadores. Le respetan y le queremos. No está por ser buena persona, es uno de los mejores delanteros del mundo con una trayectoria excepcional. Aporta mucho en el terreno de juego, que es la prioridad, y fuera también", reconoció.

Para la delantera no cuenta de momento De la Fuente con Samu Omorodion, que protagoniza una gran racha goleadora con el Oporto.

"Es un jugador que está en nuestro radar desde hace mucho tiempo y está haciendo muchos méritos. Es un futbolista de mucho futuro para el fútbol español. Podía haber estado pero le ha tocado no estar, aunque está muy bien valorado por nosotros como demuestra que ha estado en todas las categorías", afirmó.

Tampoco ha citado De la Fuente a Nacho Fernández, descartado desde la Eurocopa, con quien dejó claro que son razones deportivas y la búsqueda de nuevos perfiles en el centro de la defensa los motivos de sus ausencias.

"No hay nada extradeportivo, son cuestiones deportivas. Tenemos que ir más allá, queremos ver a otros futbolistas con mucha proyección. Sabemos que Nacho es un valor seguro, que si mañana tiene que venir competiría perfectamente porque es gran competidor y gran persona. No hay nada con él que no sea agradecimiento por todo lo que nos dio, lo que sigue dando y por su actitud, siempre dispuesto a ayudar a la selección", subrayó.

En la convocatoria hay tres laterales derechos y De la Fuente explicó que se debe a la sanción que impedirá a Dani Carvajal jugar el primer partido ante Dinarmarca y por su gusto por "doblar demarcación".

"Dinamarca va a ser muy complicado. Es un rival muy serio que juega muy bien al fútbol y ha empezado muy fuerte. Va a ser una de las candidatas a clasificarse a cuartos", valoró. EFE