China advierte a Bruselas de que "tomará medidas" para proteger a sus empresas tras los aranceles

El Ministerio de Comercio de China ha expresado este viernes su desacuerdo con los aranceles a la importación de vehículos eléctricos que mantendrá la Unión Europea, tras no haber sumado una mayoría suficiente ni a favor ni en contra de estas trabas comerciales en la votación que han auspiciado este viernes los Estados miembro. El portavoz del departamento del Gobierno de Xi Jinping ha asegurado ante los periodistas que Pekín "tomará las medidas que sean necesarias para salvaguardar los intereses" de las empresas chinas y ha llamado a mantener las negociaciones con el bloque comunitario a fin de encontrar una solución favorable al conflicto. "China se opone firmemente a las prácticas proteccionistas injustas, incompatibles e irrazonables de la UE en este caso, y se opone firmemente a las medidas compensatorias de la UE contra los vehículos eléctricos de China. Se aplicarán derechos a los automóviles", ha justificado el gigante asiático. En este sentido, China dice que los aranceles europeos "violan gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio e interfieren con el orden internacional comercial" y considera que "no solo" se obstaculiza la cooperación entre China y Bruselas sino que "retrasan el proceso de transformación económica de la UE y afecta a los esfuerzos conjuntos globales para hacer frente al cambio climático". Desde finales de junio, Pekín y la UE han llevado a cabo más de diez consultas técnicas a nivel departamental y dos consultas a nivel viceministerial sobre el caso de compensación de vehículos eléctricos aunque, de momento, no se ha alcanzado un pacto. Bruselas aplica desde el pasado mes de julio tarifas de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China como respuesta al perjuicio que generan en sus competidores europeos los subsidios "ilegales" que el Gobierno chino concede a sus fabricantes. El gravamen se suma al 10% que la UE ya aplica a las importaciones de vehículos. Si China no presenta una oferta mejor, Bruselas hará definitivos los aranceles a partir del 30 de octubre.

Compartir nota: Guardar