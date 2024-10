Samú Costa: "Creemos que podemos ganar juguemos donde juguemos"

Palma, 3 oct (EFE).- Samú Costa (Aveiro, Portugal, 2000) es uno de esos futbolistas que muestra la misma versión dentro y fuera del terreno de juego. La intensidad y su carácter le han convertido en uno de los pesos pesados del vestuario en poco más de un año, y su ambición casa con la de un Mallorca que no para de crecer y que se ha convertido en una de las revelaciones del inicio de curso.

Pregunta. El equipo ha arrancado la temporada como un tiro y ocupa la zona alta de la tabla. ¿Por qué cree que han cogido esta dinámica desde el inicio?

Respuesta. Jugábamos de manera diferente, es un buen momento y el equipo está metido como el año pasado. Veo al grupo muy bien, es humilde y trabajador y queremos ir partido a partido.

P. ¿Cómo gestionan en el vestuario este arranque de temporada que tanto ha ilusionado a la afición?

R. Estamos igual de motivados que el primer día. Este grupo siempre tiene buen ambiente. Cuando perdemos se sigue viendo a la gente feliz, no hay mal ambiente. Es un grupo con buenas personas y seguimos igual cuando ganamos que cuando perdemos, como cuando caímos contra el Villarreal.

P. El cambio más destacado es la imagen del equipo lejos de Son Moix. ¿A qué considera que se debe?

R. En este momento estamos muy confiados. Juguemos donde juguemos pensamos que podemos ganar, no miramos al equipo contrario ni a los jugadores, nos miramos a nosotros mismos y creemos que siempre podemos ganar; somos valientes, queremos el balón y se ve que la gente la pide después de perderla, es la personalidad necesaria para seguir. Tenemos más libertad respecto al año pasado, pero no es ni mejor ni peor, ahora hay que aprovechar el momento en el que estamos.

P. El club lleva dos temporadas alcanzando cotas altas: en la temporada 22/23 se quedó a tres puntos de Europa y en la 23/24 alcanzó la final de Copa del Rey. Parece que, por el momento, le han dado continuidad.

R. Queremos hacerlo bien en todas las competiciones, tenemos un grupo de jugadores preparados para jugar y estoy feliz de ver al Mallorca crecer y a mis compañeros. Cuando llegué había jugadores sin muchas oportunidades y ahora lo están haciendo realmente bien; por ejemplo Toni (Lato) está haciendo muy buena temporada, me alegro mucho por mis compañeros.

P. ¿Qué es lo que más destacaría de Jagoba Arrasate y lo que más le ha sorprendido?

R. Me sorprendió que es una persona exigente y alegre al mismo tiempo, que te sabe motivar y da libertad en el campo, no castiga por el error y te ayuda a levantarte, entonces es un entrenador que personalmente me gusta, como me gustaba Aguirre. Para cada jugador tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero a mí me gusta personalmente y hay que aprovechar que tenemos una persona así en el club.

P. El técnico confesó que le veía en una posición más adelantada respecto al curso pasado. ¿Cómo se siente con este cambio de rol?

R. Me siento muy bien, el míster me da libertad para llegar al área rival y hacer un poco lo que me da la gana con respeto a la táctica y al equipo. Sólo quiero ayudar y no hay mejor manera que ayudar y ganar los partidos.

P. Una similitud que comparte con el entrenador es que, a pesar de la juventud de ambos en sus ámbitos, cuentan con mucha experiencia en la élite. ¿Cómo influye en el día a día el paso de las temporadas?

R. La verdad es que a pesar de mi edad, que mucha gente piensa que tengo más, la experiencia a pesar de tu edad se ve en el campo, en los momentos del partido. Por ejemplo, contra el Villarreal tuve una falta de experiencia en un momento determinado donde mi cabeza no pensó bien, pero el míster fue el primero en apoyarme y decirme que sólo es un error, todos se equivocan, y por eso me llevo bien con el entrenador, parece que me conoce desde hace muchos años. Cuando tiene que decirme las cosas me las dice y, cuando no toca, no lo hace.

P. Imagino que esto les ayuda a la hora de responder con esa valentía cuando ven que el técnico les apoya para levantarse de los errores.

R. Todos los equipos que quieren tener balón van a perder balones, no hay nadie que no los pierda, si Messi los pierde, cómo no los perderemos nosotros. Cuando pierdes lo importante es sentir la confianza del entrenador y del grupo para seguir.

P. Este es su segundo año en la isla y desde que llegó ha sido muy importante para el equipo. ¿Se ve a largo plazo ayudando en el crecimiento del club como uno de los pilares?

R. Te voy a ser sincero, soy una persona que mira sólo el presente y vive el día a día de manera muy intensa, los entrenos y los partidos, entonces no tengo planes ni veo nada para el futuro para uno o más años vista, sólo miro lo que puedo controlar, el trabajo de todos los días y la persona que soy, es lo único que me interesa, el día de hoy y mañana.

P. Un tema muy recurrente en los últimos días es la carga del calendario. ¿A ustedes, a pesar no jugar en Europa, qué opinión les genera jugar casi dos partidos cada semana?

R. A mí me da igual, yo quiero jugar al fútbol y si me ponen a jugar tres partidos en una semana lo haré porque estoy preparado. EFE

