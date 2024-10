Saiz apela al "corazón" de la oposición para "desbloquear" el reparto de los menores migrantes en Canarias: "Basta ya"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apelado a la "responsabilidad" y al "corazón" de la oposición para "desbloquear" el reparto de los 6.000 menores migrantes no acompañados en Canarias y ha exclamado: "Basta ya". "Nos duele cada muerte y tenemos muy presente a estas personas cada paso que damos en nuestra política migratoria. Por eso quiero aprovechar esta tribuna que tengo para apelar a la responsabilidad, al corazón, a la solidaridad de todos los grupos políticos, especialmente a los grupos de la oposición, para desbloquear la situación de los menores en Canarias. Ya basta. Estos niños, estas niñas, no pueden esperar ni un minuto más", ha enfatizado Elma Saiz, este jueves, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, que se ha celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid. Así, la ministra se ha mostrado convencida de que "cada persona que votó en contra de la solidaridad con estos chicos y chicas no acompañados cambiaría el sentido de su voto con tan sólo mirarles a los ojos". "Porque en un momento actual tan despiadado, con decenas de vidas perdiéndose cada minuto, debemos reivindicar con más intensidad que nunca la humanidad. Creo que existe consenso respecto a eso", ha subrayado. En todo caso, no ha querido detallar nada sobre la oferta realizada este miércoles por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al PP para repartir a los menores migrantes no acompañados según la población de cada comunidad autónoma --según aseguraron a Europa Press fuentes de la reunión--, y ha apostado por llevar las "negociaciones con discreción" y que cuando se hayan alcanzado los acuerdos, "a quien le compete" lo cuente "con total transparencia". En todo caso, ha mostrado su "mano tendida" para el diálogo. Igualmente, la ministra ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que "asuman sus competencias" y haya un "alivio" de territorios como Canarias. Según ha defendido la ministra, España apuesta por "una migración regular, ordenada y segura, sobre todo segura y basada en los derechos humanos" y ha enfatizado, "después de la terrible tragedia del pasado 28 de septiembre en El Hierro, que por desgracia no es una tragedia puntual", que "las rutas irregulares son un drama humanitario" y hay que "empezar como sociedad a considerarlas como tal". Preguntada por si el Gobierno va a abrir una investigación sobre el naufragio ocurrido frente a las costas de El Hierro, la ministra ha eludido responder a la pregunta y ha insistido en la necesidad de trabajar con los países de origen. Sobre una posible visita del Papa Francisco a Canarias, Saiz ha indicado que no le "compete si hay una visita oficial de Su Santidad" a España pero ha precisado que "no sería la primera vez" y todo "estará absolutamente previsto". En cualquier caso, ha señalado que "todo lo que sea ponerse en el lugar del otro, cualquier voz, venga de donde venga" es "siempre una buena noticia".

