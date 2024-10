(Previa) Leganés y Valencia viven un duelo por abajo en Butarque

Leganés y Valencia abren este viernes la jornada nueve de LaLiga EA Sports 2024-25 en el Estadio Municipal de Butarque (21.00), un duelo directo entre dos equipos que quieren huir de la parte baja de la tabla con un segundo triunfo esta campaña. No se ha cumplido ni el primer tercio de la temporada, pero ya comienza a haber enfrentamientos directos entre rivales que luchan por un mismo objetivo, en este caso la permanencia. El inicio de Liga de Leganés y Valencia no ha sido el soñado por ninguno de ambos y tras los primeros ocho encuentros ambos se encuentran en las cinco últimas posiciones de la tabla clasificatoria. Ligeramente mejor es la situación que atraviesa el Leganés. El equipo 'pepinero' suma siete puntos en su casillero, aunque los resultados en las últimas jornadas no son nada positivos. Los de Borja Jiménez encadenan ya seis partidos consecutivos sin conseguir la victoria, habiendo sumado sólo tres puntos de 18 posibles. Unos resultados que han precipitado al equipo madrileño a la 16ª posición, dos puntos por encima de los puestos de descenso. Pese a ello, no todo son malas noticias para el Leganés, que no ha perdido ninguno de sus dos últimos partidos, ambos derbis madrileños a domicilio ante Getafe y Rayo Vallecano, dos resultados que pusieron fin a tres derrotas seguidas. Ahora, el gran reto del 'Lega' es conseguir la segunda victoria de la temporada. Para ello, necesitarán recuperar la solidez defensiva mostrada el curso pasado y de la que han adolecido esta temporada, ya que sólo ha mantenido la portería a cero en un encuentro. En ataque, el equipo de Borja Jiménez necesita que sus delanteros comiencen a ver puerta. Y es que, más allá de Juan Cruz, que está siendo el mejor jugador ofensivo del equipo con tres goles, ninguno de los atacantes 'pepineros' está rindiendo a buen nivel. El fichaje estrella de la temporada, Sebastien Haller, no ha marcado aún, y tampoco lo ha hecho Miguel de la Fuente, máximo artillero del Leganés la pasada campaña en Segunda División con 13 tantos. Enfrente estará el Valencia. El equipo de Rubén Baraja ha sido víctima de un calendario extremadamente duro en el inicio de la temporada, en el que se ha enfrentado a cinco de los siete equipos que representan esta temporada al fútbol español en Europa. Como consecuencia, los 'che' ocupan puestos de descenso con sólo cinco puntos y una sola victoria en su casillero hasta el momento. Su visita a Butarque puede ser un bálsamo de confianza para un equipo que, además, ha estado envuelto en cuestiones extradeportivas. El Valencia buscará ante el Leganés los primeros puntos de esta temporada fuera de Mestalla, ya que sus cuatro compromisos a domicilio han acabado en derrota, consiguiendo tan solo un gol a favor por los 10 que han recibido en contra. Y para lograrlo, necesita que individualidades importantes el curso pasado como Hugo Duro o Javi Guerra comiencen a marcar la diferencia. --PROGRAMA JORNADA 9 DE LALIGA EA SPORTS 2024-25: Viernes 4 de octubre. Leganés - Valencia. Quintero González (C.Andaluz) 21.00. Sábado 5. Espanyol - Mallorca. Hernández Maeso (C.Extremeño) 14.00. Getafe - Osasuna. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15. Las Palmas - Celta. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30. Valladolid - Rayo Vallecano. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30. Real Madrid - Villarreal. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00. Domingo 6. Girona - Athletic Club. Pulido Santana (C.Las Palmas) 14.00. Alavés - Barcelona. Ortíz Arias (C.Madrileño) 16.15. Sevilla - Betis. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18.30. Real Sociedad - Atlético de Madrid. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 21.00.

