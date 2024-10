Los profesores con discapacidad enriquecen el aprendizaje, según un estudio del British y la Universidad de Cambridge

Los profesores con discapacidad tienen un impacto positivo significativo en la creación de aulas inclusivas y son percibidos como agentes de cambio empáticos y respetuosos, valores que enriquecen profundamente la experiencia de aprendizaje. Así lo evidencia el informe 'Being a teacher with disabilities: Perspectives, practices and opportunities', elaborado por el British Council en colaboración con la Universidad de Cambridge, en el marco del Día Mundial del Docente. El documento realiza una revisión exhaustiva sobre profesores con discapacidad en entornos convencionales educativos y revela "importantes lagunas en la comprensión del tema". Los estudios analizados en este informe muestran que los profesores con discapacidad tienen "un impacto positivo significativo en la creación de aulas inclusivas y son percibidos como agentes de cambio empáticos y respetuosos, valores que enriquecen profundamente la experiencia de aprendizaje". No obstante, enfrentan desafíos como barreras institucionales y estigmatización social. En este sentido, el apoyo de las administraciones públicas, la capacidad individual para buscar adaptaciones y la formación de los futuros docentes desde el inicio de sus programas "son cruciales". "Los docentes con discapacidad no solo abren las puertas de la inclusión, sino que redefinen lo que significa aprender y convivir con la diversidad. Para transformar el futuro, es fundamental que las políticas educativas no solo piensen en los alumnos, sino también en los maestros que, desde su experiencia, enseñan empatía y cambian percepciones profundamente arraigadas", apunta el director de los programas de Inglés del British Council en España, Mark Levy. Por su parte, María del Mar Garriga, profesora de Inglés y una de las docentes que han participado en la investigación, apunta que su presencia diaria en las aulas "planta la semilla de la diversidad en el corazón de cada estudiante". "La mayoría de ellos cambia su forma de pensar sobre las personas con discapacidad después de haber pasado por mis clases. No porque les haya enseñado específicamente sobre enanismo, sino por haber compartido con ellos mi día a día y mi experiencia", señala. La profesora está convencida de que la educación "es una herramienta poderosa para cambiar la visión del mundo sobre la discapacidad, comenzando por las nuevas generaciones". "A través de la enseñanza, no solo comparto conocimientos, sino también transformo percepciones sobre la diversidad funcional", relata. Según el informe, contar con un sistema educativo inclusivo es clave para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad, como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que busca asegurar una educación de calidad integradora y equitativa. Sin embargo, avisa de que el enfoque de la educación inclusiva "se ha centrado principalmente en los niños, y las desigualdades del entorno laboral educativo, especialmente para los profesores con discapacidad, rara vez se abordan en el diseño, la formación o el desarrollo profesional". La primera edición del informe 'Being a teacher with disabilities' subraya que los datos específicos sobre las instalaciones y servicios para profesores con discapacidad "son extremadamente escasos a nivel mundial". Por otro lado, la contratación de personas con discapacidad en el ámbito privado presenta desafíos diferentes en comparación con el sector público. Mientras que en el sector público existen oposiciones que reservan un porcentaje de plazas exclusivamente para personas con discapacidad, en el sector privado no se aplican mecanismos similares de manera generalizada. Las recomendaciones propuestas en este informe incluyen desarrollar políticas claras de contratación, invertir en programas de formación inclusiva, y fomentar la investigación para construir sistemas educativos más inclusivos y efectivos. También señala que, aunque existen numerosas políticas sobre educación inclusiva, "pocas se enfocan en la contratación y el apoyo a profesores con discapacidad". El documento elaborado por British Council en colaboración con la Universidad de Cambridge no solo pone en evidencia las brechas actuales en la inclusión de profesores con discapacidad, sino que también traza una hoja de ruta hacia un futuro más equitativo en el ámbito educativo. "Implementar medidas de contratación y apoyo a estos profesionales, puede marcar la diferencia en la creación de entornos escolares verdaderamente inclusivos, donde todos los docentes, independientemente de sus capacidades, tengan las mismas oportunidades para enseñar, inspirar y liderar. En este contexto, es importante unir fuerzas para hacer de la inclusión una realidad tangible en todos los niveles del sistema educativo", concluye la investigación.

Compartir nota: Guardar