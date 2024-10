Los hutíes reivindican un ataque con "varios" drones contra "un objetivo vital" de Israel en Tel Aviv

Los hutíes han reclamado este jueves la autoría de un ataque con drones desde Yemen contra "un objetivo vital" de Israel en la ciudad de Tel Aviv, horas después de que el Ejército israelí asegurara haber detectado dos aparatos no tripulados frente a las costas de la localidad y haber derribado uno de ellos, con el segundo impactando en "un espacio abierto", sin causar víctimas. "La unidad de drones de las Fuerzas Armadas yemeníes ha llevado a cabo una operación militar contra un objetivo vital en en área de Jafa, Tel Aviv, en la Palestina ocupada", ha dicho el portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari, quien ha subrayado a través de un comunicado en su cuenta en Telegram que en el ataque han sido empleados "varios drones 'Jafa'", sin más especificaciones. Así, ha manifestado en su cuenta que "la operación ha logrado sus objetivos, ya que los drones llegaron a sus objetivos sin que el enemigo fuera capaz de hacerles frente o derribarlos", al tiempo que ha expresado su disposición a "seguir llevando a cabo operaciones militares contra el enemigo israelí hasta que se detenga la agresión y el cerco a la Franja de Gaza y hasta que termine la agresión contra Líbano". "A días del aniversario del inicio de la 'Inundación de Al Aqsa' --nombre dado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el grupo y otras facciones palestinas--, las Fuerzas Armadas yemeníes renuevan su llamamiento a los pueblos árabes e islámicos para que graben sus actos durante los próximos días en apoyo a los pueblos palestino y libanés". Poco antes, el Ejército israelí había indicado que los drones fueron detectados tras la activación de una alerta en Bat Yam, al sur de Tel Aviv. "La Fuerza Aérea ha interceptado un aparato no tripulado en el espacio marítimo frente a la costa de Gush Dan y se ha detectado una caída en un área abierta. No hay víctimas", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicado en su cuenta de la red social X. El repunte de las tensiones en la región se ha visto materializado por el inicio durante la madrugada del martes de una nueva invasión de Líbano por parte de Israel --tras más de once meses de combates en la frontera con el partido-milicia chií Hezbolá-- y que fue seguido por un masivo ataque con misiles por parte de Irán contra territorio israelí. El recrudecimiento de la espiral de hostilidades arrancó tras los citados ataques del del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos y más de 240 rehenes, y la posterior ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, que se ha saldado ya con casi 41.700 palestinos muertos, a los que se suman más de 700 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este.

