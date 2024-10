El español David Deogracia es destituido como técnico del Orenburg ruso

Moscú, 3 oct (EFE).- El español David Deogracia informó hoy a EFE de que ha sido destituido como entrenador del Orenburg ruso, equipo que dirigía desde agosto de 2023, debido a los malos resultados.

"Los resultados mandan. La directiva sigue creyendo en mí, pero tampoco pueden aguantar tantas derrotas seguidas", comentó el técnico a EFE.

El Orenburg arrancó el campeonato con una gran victoria sobre el Spartak Moscú, pero en los siguientes nueve partidos logró cuatro empates y cinco derrotas, con lo que ahora es tercero por la cola con siete puntos, y también fue apeado de la Copa de Rusia.

"El propio presidente me dijo que no tenía ninguna queja de mi trabajo. El equipo no ganaba, pero hicimos un buen fútbol", señaló y recordó la frase que le dijo su padre de que "cuando firmas un contrato, ya estás firmando la renuncia".

Deogracia reconoció que el primer año fue "fantástico", ya que logró salvar al equipo tras un mal comienzo que le costó el puesto al antecesor del español, pero que esta temporada la dinámica positiva se truncó.

"Hay que aprender de los errores. Sea como sea, ha sido una experiencia fantástica. Me han dado la oportunidad de cumplir mi sueño de entrenar en primera división en una liga competitiva como la rusa", asegura.

El técnico canario se muestra agradecido a Rusia, un país en el que dijo sentirse "muy cómodo", y regresa a España con ilusión, aunque reconoce que es un mercado "muy complicado" con entrenadores con "mucho más nombre y experiencia".

"Soy un aventurero del fútbol. He estado en tantos países y culturas distintas, que he demostrado que tengo una increíble capacidad de adaptación", subraya.

Deogracia, nacido en Mallorca, pero de padres canarios, comenzó su singladura en Tailandia, adonde llegó de la mano de Alejandro Menéndez. Después probó suerte en Marruecos, Omán y terminó recalando en Bielorrusia, donde trabajó durante casi un lustro.

Del Dinamo Brest dio el salto a Oremburgo (sur de los Urales), donde trabajó medio año en la academia antes de asumir las riendas del primer equipo en agosto de 2023 tras la destitución del checo Jiri Jarosik.

Con esta destitución, sólo queda un técnico español en la división de honor rusa, Franc Artiga, cuyo equipo, el Khimki, es actualmente cuarto clasificado por la cola, con un punto más que el Orenburg.EFE