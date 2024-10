Crónica del Zalgiris - Barça, 74-67

El Barça ha perdido este jueves contra el Zalgiris Kaunas (74-67) en el Zalgirio Arena en un mal estreno en la Euroliga 2024-25, en el que no pudieron frenar a un Sylvain Francisco que fue letal en el tramo final, con el Barça todavía con la necesidad de engrasar la máquina de un nuevo proyecto todavía muy verde, pero sin el brillo de su nueva equipación lucida en el feudo lituano. Los 19 puntos de Sylvain 'San Francisco' fueron demasiado para un Barça que en el tercer cuarto parecía despertar y meterse en la lucha por el encuentro, en el que un empate (48-48) en pleno tercer cuarto fue su mejor resultado provisional, pero al final cayeron con claridad, incapaces de frenar la anotación exterior de Zalgiris. Se inspiró el base francés del equipo de Andrea Trinchieri y este Barça, todavía lejos de ser un bloque tras la llegada de un nuevo técnico, Joan Peñarroya, y de hasta cinco fichajes, no tuvo armas para contrarrestar el acierto colectivo del Zalgiris, aupado por una afición siempre caliente que les llevó en volandas al triunfo. Y eso que el 43-31 al descanso hacia presagiar algo peor. El Barça no estuvo cómodo en la pista, casi nunca. Pero en ese tercer parcial la aparición defensiva del veterano Jan Vesely permitió al equipo blaugrana frenar la sangría lituana. Mejoró el Barça, pero la falta de automatismos en los momentos calientes, en los malos, sobre todo, se notó. Kevin Punter, que debe ser el arma arrojadiza principal de este Barça, tuvo destellos y con 11 puntos se quedó a una unidad de los 12 de Nico Laprovittola --el máximo anotador 'culer'--. Pero se nota que falta rodaje, entendimiento, conocerse el uno al otro. ¿Notas positivas? Sí, varias, pero insuficientes para asaltar uno de los feudos más complicados de esta nueva Euroliga. Además, el no poder siquiera ponerse por delante, dice ya mucho de lo que sufrió el Barça en Kaunas. Joan Peñarroya optó por no dar minutos a Joel Parra y a Youssoupha Fall, pese a que el juego interior podía ser el punto débil del Zalgiris. Y pese a que Willy Hernangómez empezó bien, fue desinflándose y de los pocos que quisieron balones calientes en sus manos, al final del choque, fueron 'Lapro' y Jabari Parker. Lástima que el parcial de 2-11 con el que abrió el Barça el tercer periodo y que el empezar sólo 2 abajo el último cuarto no permitieran a los catalanes dar más guerra. El parcial de 7-0 para abrir esos 10 minutos finales catapultó de nuevo a un Zalgiris encomendado a su 'San Francisco', imparable en triples y en galopadas increíbles. Un repertorio que dejó atónito a un Barça incapaz de reaccionar. El Barça encaja un primer golpe, que podía ser previsible en Kaunas, para abrir esta Euroliga. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ZALGIRIS, 74 - BARÇA, 67 (43-31, al descanso). --EQUIPOS. ZALGIRIS: Giedraitis (7), Wallace (6), Butkevicius (6), Brazdeikis (17) y Birutis (3) --quinteto inicial--; Francisco (19), Lekavicius (-), Smailagic (-), Mitchell (6), Dunston (-), Sirvydis (8) y Ulanovas (2). BARÇA: Satoransky (2), Punter (11), Anderson (4), Parker (11) y Hernangómez (8) --quinteto inicial--; Vesely (7), Metu (7), Núñez (-), Laprovittola (12) y Abrines (5). --PARCIALES: 21-14, 22-17, 7-17 y 24-19. --ÁRBITROS: Mogulkoc, Foufis y Radojkovic. Sin eliminados. --PABELLÓN: Zalgirio Arena.

