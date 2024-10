Una comisión de la Asamblea francesa rechaza la moción de la izquierda para destituir a Macron

La comisión de leyes de la Asamblea Nacional francesa ha rechazado por clara mayoría la iniciativa presentada por la izquierda para iniciar un procedimiento de destitución contra el presidente, Emmanuel Macron, al que acusan de incumplir la voluntad popular al proponer al conservador Michel Barnier como primer ministro. La mesa de la Asamblea había admitido a trámite la moción a mediados de septiembre, a sabiendas de que se trata de un proceso complejo y destinado 'a priori' al fracaso. En la comisión de leyes, la iniciativa no ha salido adelante, ya que ha suscitado 54 votos en contra y sólo 15 a favor. Ni siquiera toda la izquierda se ha unido para apoyar el texto, puesto que el Partido Socialista también ha votado en contra. "El golpe de Estado de Macron no ha dicho todavía su última palabra", ha lamentado en redes sociales el diputado Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa (LFI). El rechazo, en cualquier caso, no es definitivo, ya que los presidentes de los distintos grupos políticos deben decidir en menos de dos semanas si la moción es igualmente examinada por el pleno de la Asamblea. En el hemiciclo haría falta que dos terceras partes de los legisladores la apoyasen, un umbral complejo que es aún más inalcanzable en el caso del Senado. La izquierda también ha planteado una moción de censura para tratar de tumbar al actual Gobierno. El martes, en su primer gran discurso ante la Asamblea Nacional, Barnier evitó pedir un voto de confianza de la Cámara, habida cuenta de que no tiene por ahora mayoría absoluta para sacarlo adelante.

Compartir nota: Guardar