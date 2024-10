Sandra Bruman desvela las condiciones que ha puesto Bárbara Rey para reaparecer en Hellín tras el escándalo

Casualidades de la vida, la salida a la luz de las cariñosas imágenes de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos en 1994 en la terraza de la casa de la artista en Boadilla del Monte han coincidido con un compromiso profesional que la madre de Ángel Cristo Jr. tenía cerrado hace un tiempo este martes en el Teatro Victoria de Hellín (Albacete), 'Una noche Bárbara'. Y a pesar de lo complicado del momento por todas las informaciones que se están dando sobre su presunta extorsión al Emérito con fotografías, grabaciones de vídeo y de audio por las que habría cobrado una cantidad que rondaría los 600 millones de pesetas a cambio de que el material nunca viese la luz, Bárbara no ha querido suspender su actuación y ha reaparecido radiante sobre el escenario dejando a un lado la polémica. Antes del inicio del espectáculo Europa Press hablaba con la creadora del show, Sandra Bruman, que dando la cara por Bárbara ha dejado claro que no ha puesto ninguna condición especial ni un caché superior a pesar de ser la absoluta protagonista de la actualidad. "No me ha repercutido positivamente -la expectación mediática que se ha creado en torno a la vedette por sus imágenes con Don Juan Carlos- esta es una plaza que vengo hace años y siempre lleno el teatro" ha sentenciado, asegurando que aunque la presencia de la vedette "es un broche y le ha dado mucha más pomposidad", "a la gente le gusta mucho es espectáculo". Sobre cómo ha vivido Bárbara los últimos días, Sandra desvela que "ella en ningún momento quiso cancelar, eso fue un bulo que no sé quién lo dijo, totalmente mentira. Y totalmente falso que me haya pedido más caché y exigencias tampoco. Es una compañera más, estamos entre amigos y no te puedo decir nada malo de ella, ni ha puesto condiciones ni exigencias" ha reconocido. Además, y después de que se prohibiese la entrada de cámaras para grabar el espectáculo, la artista ha aclarado que eso no es algo que haya pedido la madre de Sofía Cristo: "Eso es culpa mía como empresaria. Lo hago también por intentar que mi amiga esté más cómoda, no es un momento fácil para ella, creo que así en un plan más íntimo se encontrará mejor, pero ella no ha puesto ninguna exigencia ni nada, soy yo la culpable" ha insistido. Muy discreta, Sandra confiesa que no ha hablado con Bárbara de la publicación de sus fotografías con Don Juan Carlos porque "con ella hablo de trabajo y ya está", pero sí ha reconocido que lo que más le ha sorprendido de todo lo que ha pasado es que "haya actuado su hijo así, pero es un problema de ellos, familiar". Y entre risas ha contestado a la pregunta de si habían invitado al Emérito a ver el espectáculo. "No ha podido venir" ha bromeado; "No muchacho, cómo va a ser eso, ya fuera cachondeo, gracias por venir" ha concluido, destacando la profesionalidad de Bárbara en estos momentos tan complicados.

Compartir nota: Guardar