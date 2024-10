Poty se sincera sobre el motivo de su distanciamiento, ya olvidado, con David Bustamante

Uña y carne cuando David Bustamante y Paula Echevarría estaban casados, a todos sorprendió la ruptura repentina y total del cantante cántabro con el coreógrafo Javier Castillo 'Poty' tras la separación de la pareja y el inicio de la historia de amor entre la actriz y Miguel Torres, rumoreándose que el apoyo público e incondicional del bailarín a la nueva relación de su exmujer -de hecho es padrino del pequeño Miki- no había sentado bien al triunfito. Algo que Poty ha querido dejar claro que no fue así. Como ahora ha revelado en su reaparición en un evento en Madrid, su distanciamiento de "seis años" fue "no es porque no nos habláramos, es que no nos volvimos a ver" tra la separación de David y Paula. Sin embargo, como asegura emocionado, las aguas han vuelto "a su cauce": "En enero nos encontramos en la casa de Cantabria y hubo un encuentro, fue buenísimo porque... llegamos al photocall y es como si nos hubiéramos visto la tarde anterior. Una cosa, una cosa de locos". "Y desde entonces tan normal" confiesa. "Es que os lo digo de verdad, lo he dicho por activa y por pasiva, no nos pasó nada, os lo juro. Nunca nos pasó nada. Se, se, se desdibujó. Se distanció la situación por X cosas que no tenía ninguna... Y cuando nos volvimos a encontrar todo bien, de verdad" ha añadido, sin nombrar en ningún momento a Paula aunque confirmando que este 'impass' en su amistad con Bustamante coincidió con su separación de la asturiana. De ahí que Poty haya mostrado su apoyo al cántabro después de confesar lo duro que fue que se metiesen con él en 'Operación Triunfo' por el hecho de que un hombre llorase en público, algo que le afectó profndamente: "Yo que viví muy de cerca esa situación, si había un lloro de verdad desde el corazón, desde lo más profundo del corazón, desde luego era el de David Bustamante. Sí, porque lo vivía todo tan intensamente, bueno, que además es que nos hacía llorar a todos". Sin embargo, sí ha querido puntualizar que ellos no eran conscientes de las críticas porque "estábamos encerrados en una academia y ellos no sabían qué es lo que ocurría, no sabían 'mira este cómo llora' y tal, no". "Pero yo creo que ha habido un antes y un después de que llorase Bustamante, porque, coño, los chicos, decía Miguel Bosé, los chicos no lloran. Pues sí, los chicos no lloran, los hombres también lloran. Y repito, ese llorar de David, no sé por qué se magnificó tanto. Sí que es cierto que lo vivía todo tan intensamente, todos, y a él pues era que es un tío súper sensible" ha reconocido. Además de Bustamante, Poty también nos ha hablado sobre el hijo de Paula y Miguel Torres, Miki, con el que no puede disimular que se le cae la baba: "Vaya crío majo. Es, ¿cómo podría explicarlo? Muy achuchable. Es que es como el padrino" ha bromeado, revelando que lo mismo baila que juega al fútbol porque "tiene lo mejor de cada uno de ellos, y sí le da el balón también. Es muy dicharachero, es simpatiquísimo. Y, bueno, pues es un niño, un bebé siempre es una alegría, una satisfacción para todos, además para todo, porque es lindísimo, es cariñosísimo" ha revelado orgulloso de su ahijado.

