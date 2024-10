Pilar Rubio confiesa si volvería a casarse con Sergio Ramos

Pilar Rubio y Selmark se han convertido en un tándem de éxito, y después de triunfar con la línea de bañadores que ha diseñado para la firma en los últimos años, la presentadora sorprende lanzando una nueva colección deportiva que este miércoles ha presentado con su mejor sonrisa. Radiante, y con un look de tenista muy 'lady' en color blanco y negro compuesto por top y minifalda, y con diadema con un lazo como complemento, la mujer de Sergio Ramos ha vuelto a derrochar simpatía ante las cámaras y, además de contarnos los secretos de su espectacular figura, ha revelado si se volvería a casar con el futbolista. Una entrevista en la que además ha respondido a los rumores de que su futuro podría pasar por Egito si el sevillano -sin equipo actualmente- ficha por un equipo egipcio. - CHANCE: Pues otro año más. Otro año más con Selmark. - PILAR: Otro año más de súper deportista, otro año más cumpliendo un compromiso con el deporte, con la salud, con mi cuerpo y aprovechando para poder lanzar una nueva línea, que ya sabéis que lo hemos hecho inspirado en las mujeres que les gusta entrenar pero a la vez tiene una vida muy activa. No tienen tiempo prácticamente para estar cambiándose todo el rato y pueden utilizar la ropa de Selmark tech para salir a la calle, para su día a día, o sea, es un urban chic para entrenar. - CH: Te has lanzado en deporte de raqueta. - PILAR: Bueno, a ver, yo sé pelotear, pero jugar al tenis, lo justo, o sea, juego con mis hijos y la verdad es que no soy la mejor, te lo puedo asegurar. Seguramente si juego con Nadal me gana, no lo sé, pero bueno, me gusta practicar cualquier deporte, me gusta por lo menos intentarlo y conocerlo para luego decir, oye, pues me lo quedo o me dedico a otro. - CH: Entrenas muchísimo, que te hemos visto además, que entrenas muchísimo. - PILAR: No, no entreno muchísimo, entreno una cosa normal, que son cuatro horas a la semana, a mí no me parece mucho. ¿Cuatro horas a la semana es mucho? - CH: No, nos sorprende porque con cuatro niños, digo, ¿de dónde saca el tiempo para entrenar, para hacer entrenamientos bajo el agua cómo te hemos visto en redes? - PILAR: Pues afortunadamente, como los niños están en el colegio unas cuantas horas, pues aprovecho ese tiempo. Yo me suelo levantar a las seis y media, siete, y entonces ya, pues los preparo tal, al colegio, y ya tengo pues unas horas para organizarme el día, ¿no? De poder entrenar, poder formarme, estudiar, ir a trabajar, no sé, un poquito de todo. Pero la verdad es que siempre falta tiempo. Pero si no entreno, me duele todo el cuerpo. Si no entreno, se me hincha la tripa. O sea, al final, el entrenar o el moverte es salud y eso se te refleja - CH: Además de este proyecto tan maravilloso, estrenas en breve otro proyecto que es The Wedding Planner, ¿no? - PILAR: Bueno, de Wedding Planner... A ver, ya hemos estrenado el programa, se llama 'Sí Quiero', en Canal Sur. Es un programa de bodas, vamos a un montón de bodas como invitados, y entonces les damos sorpresas a los novios. Los novios ya tienen su boda montada. Bueno, algunos no, algunos se la montamos sorpresa. Pero tienen su boda montada y nosotros vamos metiendo sorpresas, según lo que creemos que puede encajar y que puede ser muy especial para ellos y, a lo mejor, no pueden tener acceso. Yo me siento un poco Hada Madrina, la gente del sur es súper amable, me acogen con los brazos abiertos, disfruto un montón y aprendo mucho de sus tradiciones. - CH: Cuando llegaste a casa y dijiste, voy a trabajar en un programa, en bodas, tus niños, ¿qué te dijeron? - PILAR: 'Pero mamá, ¿pero qué te vas, de boda o a trabajar?' No sé cómo explicártelo. Me voy a trabajar, pero también hay que disfrutar, por eso hay que conseguir, yo les digo, hay que formarse para tener un trabajo con el que disfrutes. Porque si no vas a pasar muchas horas en tu vida trabajando, pues intenta trabajar en algo que te guste y formarte para ello. - CH: Imagino que la compararás mucho con la tuya, o te recordará ese momento - PILAR: Si te digo la verdad, lloro mucho, porque claro, veo cómo se quieren y sabes, que me emociona realmente. Claro que me recuerda lo que yo viví, pero que evidentemente es una boda y hay muchos matices, y yo intento, por ejemplo, a las novias decir, mira, seguramente mañana no te acuerdes de nada de lo que ha pasado, porque te van a pasar muchas cosas a la vez. Y a veces pienso que lo más bonito de una boda es poder ir de invitado, para disfrutarlo más, porque a las novias y a los novios es tanto rato, venga, foto, foto, no sé qué, habla con uno o con otro. Y creo que de invitado uno disfruta más en una boda, realmente. A mí me encantaría repetir la mía, pero ir de invitada. - CH: Eso te quería decir, que hay gente que se casa dos o tres veces, ¿tú te volverías a casar? - PILAR: Hombre, con el mismo sí. - CH: ¿Cómo es tener a Sergio más tiempo en casa ahora que no está jugando? - PILAR: Es que estamos muy liados y al final no es más tiempo. Al final todos tenemos muchos proyectos y muchos caminos y muchos deberes, y al final coincidimos lo que coincidimos siempre, que es cuando podemos. - CH: Pero en los entrenamientos sí que coincidís ahora, ¿no? - PILAR: No, es que a veces se banaliza con el tema de los entrenamientos. Yo no puedo entrenar con mi marido, porque él tiene una rutina de ejercicios que no es como la mía. Ni yo tengo que prepararme para jugar un partido en césped, ni él tiene que prepararse para hacer un catálogo de bañadores. Quiero decir que es un sistema de entrenamiento totalmente distinto. No puedo entrenar con él, ni él conmigo, claro. - CH: ¿Cómo está él ahora? -¿Eh? -¿Cómo está él? - PILAR: Pues bien, estamos todos muy bien, los niños en el colegio y todos felices como siempre. Ninguna novedad. - CH: Ahora mismo, si te tienes que ir a Egipto porque Sergio fiche por un equipo egipcio como se ha rumoreado, no hay problema, ¿no? - PILAR: Uf, pues no sé. ¿Así qué? Me tengo que ir a Egipto, ¿en serio?. Yo, a mí me encanta vivir en el caos ordenado, que es mi vida desde que tengo 17 años. Me gusta aprender, me gusta tener nuevos incentivos. Por eso, lo bueno de mi trabajo es que me abre un abanico de posibilidades. Es una aventura constante y un aprender cada día. Entonces, todo lo que sean cambios, bienvenidos sean, ¿por qué? Porque te hacen mejorar como persona y adaptarte. Yo siempre estoy ready para lo que sea. - CH: Uno de los realities que ahora está teniendo muchísimo éxito es el de Georgina Rodríguez. ¿A ti te gustaría hacer uno si te lo proponen? ¿Te ves con Sergio haciéndolo? - PILAR: Nosotros ya hicimos un reality, abrimos las puertas de nuestra casa durante dos temporadas para un reality de mi marido y, bueno, su vida en familia y tal. Y, bueno, fue una experiencia bonita. Al final estamos acostumbrados a las cámaras y, oye, pues, es un poco la rutina del día a día.

