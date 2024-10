Oblak: "Partido muy malo, nadie se salva"

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, admitió este miércoles, tras la goleada encajada por 4-0 contra el Benfica en la Liga de Campeones, el mal partido de su equipo, en el que "nadie se salva".

"Partido muy malo. Parece que no hemos estado y da pena perder así. Dejar una imagen así no es nada bueno y no se puede decir mucho más. No hemos estado y un partido malo. El peor partido de esta temporada. No podemos permirtírnoslo", valoró en declaraciones a 'Movistar' a pie de campo tras el encuentro en el estadio de la Luz de Lisboa.

"Hoy no hemos estado y no se puede decir mucho más. Nadie se salva. Eso hay que aceptarlo e ir para adelante", continuó Oblak, que abundó: "Está claro que hoy no hemos competido. ¿Por qué? No lo sé. No podemos permitirnos esto y ahora buscar excusas no tiene ningún sentido. Hemos estado mal. Hay que aceptarlo y continuar trabajando porque el domingo nos espera un partido difícil en San Sebastián".

"Hemos tenido ciertos avisos, hemos hablado muchas veces que empezamos mal las primeras parte y hoy otra vez. Hemos empezado mal. Hay que entrar bien en los partidos al inicio, porque sino los rivales son fuertes, tienen buenos jugadores y te castigan", dijo. EFE