Nolasco (VOX) llama "analfabeta" a Sheinbaum y dice que los españoles eran "los buenos" frente a "tribus horripilantes"

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado "como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante" y ha asegurado que los españoles "jamás vamos a pedir perdón" y "mucho menos por hacer las cosas bien" frente a "tribus" como incas, aztecas o mayas que "venían de una cultura horripilante". Así lo ha manifestado Nolasco en declaraciones a los medios de comunicación previas al coloquio 'En defensa de la obra de la Hispanidad', organizado por el grupo parlamentario de VOX y la Fundación en Defensa de la Nación Española (Denaes) en el Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento aragonés. "Estamos aquí para defender la mayor gesta de la historia de la humanidad", ha dicho, refiriéndose a la conquista y colonización de América, de la que, a su juicio, España "puede sentirse orgullosa" por haber contribuido "de una manera decisiva y determinante a la evangelización del mundo y al avance del humanismo cristiano occidental, que ha sido el que ha hecho avanzar el mundo y gran parte de lo bueno que tenemos hoy en día". Por tanto, ha rechazado las palabras de Sheinbaum, quien ha expresó este martes en su toma de posesión que "la grandeza de México reside en las civilizaciones que vivían en esta tierra antes de que nos invadieran" y ha preguntado si se refería a las de "los sacrificios humanos que se sacaban el corazón", las que "se comían a los niños" o las de "las absolutas atrocidades que se cometían". En este sentido, el diputado autonómico de VOX ha considerado que "la civilización maya puede que sea una de las más crueles y repugnantes de la historia de la humanidad" y que "todo el progreso que tiene ahora mismo Hispanoamérica se lo debe en gran parte a España y a esa gran gesta que hizo". Unos españoles que, en todo caso, "serán sus antepasados" porque "si ella --por la presidenta mexicana-- está ahí es porque sus antepasados se quedaron allí", ha apostillado. "EN EL LADO BUENO DE LA HISTORIA" Por todo ello, ha pedido a la presidenta de México que le diga "al señor de Santander", en referencia a su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que "se deje de demagogia" porque los españoles "no tenemos que pedir perdón". "España estaba en el lado bueno de la historia y los que estaban de la parte mala son aquellas tribus crueles, inhumanas, que se dedicaban al salvajismo más absoluto", ha reiterado Nolasco, quien ha insistido en que "jamás pediremos perdón por la mayor obra civilizatoria y la mayor obra evangélica que se ha hecho nunca". El portavoz de VOX ha instado también a Claudia Sheinbaum que se ocupe de "estrechar los lazos" que hay entre "dos naciones hermanas", en lugar de "insultar" al rey de España al no invitarlo a su toma de posesión, lo que ha motivado que no hubiera ninguna representación del Estado en el acto. "O es una analfabeta, o lo que está diciendo realmente es grave y lo dice con una mala intención, que es simplemente la de dañar las relaciones entre España y México. Me parece de una irresponsabilidad absoluta o del analfabetismo más profundo", ha sentenciado, antes de finalizar exclamando que "viva la Hispanidad, viva España y viva la defensa de esos valores que hicieron que España firmara la historia más grande y más heroica jamás contada". "Hoy el mundo es como es gracias a España", ha concluido. Por otro lado, el representante de VOX ha avanzado que la semana que viene, de cara al 12 de octubre, Día de la Hispanidad, leerán un manifiesta en contra del "indigenismo", en referencia a "todas aquellas corrientes que defienden una especie de naciones étnicas o de tribus deformadas, que no se corresponden a lo que eran". Como ejemplo ha puesto "la butifarra en Cataluña", que usan para decir "nosotros no somos españoles". En todo caso, Nolasco ha afirmado que "la gran parte" de los habitantes de México y de América Latina están "orgullosos de España", "saben perfectamente que somos pueblos hermanos" y que "lo que hizo España en América fue contribuir a esa gran gesta y acción civilizatoria", que "gracias a Dios que se hizo". RECHAZO A MITIFICAR EL MUNDO PREHISPÁNICO Por su parte, el director de la Fundación Denaes, Iván Vélez, ha señalado que el coloquio de este miércoles en Zaragoza forma parte de un ciclo que está recorriendo todo el país para difundir "los valores propias" y "la defensa del mundo al que pertenecemos", en el que ha situado a "Hispanoamérica", a la vez que ha rechazado el término "Latinoamérica" por considerarlo "tramposo" e inventado en el siglo XIX para "diluir" la huella hispana en este continente. Ha calificado de "salto mortal historiográfico" y de "mero artificio" los intentos, como el de ahora en México, de conectarse con el mundo prehispánico. En su opinión, es "una cortina de humo" y se hace "para eludir los verdaderos problemas" del país, como el asesinato de mujeres o el narcotráfico, con los que "desde luego, Hernán Cortés no tiene nada que ver". Vélez ha sostenido que es "una evidencia" que el México actual es "una transformación del virreinato" y que no hay que buscar "elementos de fricción apelando a un pasado mitificado en el cual el mundo prehispánico se presenta como una especie de Edén". "Eso es completamente falso y cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos de arqueología y haya leído las fuentes, incluso los indígenas, sabe perfectamente que aquello no era en absoluto un paraíso", ha defendido. Del mismo modo, ha apostado por mantener los lazos con estos países y por hacerlo, sobre todo, en torno al idioma común, el español, que es "una lengua universal".

Compartir nota: Guardar