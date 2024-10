La Eurocámara examinará del 4 al 12 de noviembre a los candidatos de la nueva Comisión Von der Leyen

El Parlamento Europeo llevará a cabo entre los días 4 y 12 de noviembre las audiencias para examinar las competencias y posibles conflictos de los comisarios designados por Ursula von der Leyen para componer su nuevo Ejecutivo comunitario, un equipo de mayoría conservadora que, con este calendario, deberá retrasar un mes, hasta el 1 de diciembre, su toma de posesión. "Con el mandato de los ciudadanos europeos, los eurodiputados preguntarán, evaluarán, examinarán y votarán. Es la democracia europea", ha asegurado en las redes sociales la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tras anunciar las fechas acordadas por los grupos políticos en una reunión de la Conferencia de Presidentes. Antes de que los comisarios designados se sometan al cuestionario de los eurodiputados en las comisiones parlamentarias competentes, la de Asuntos Jurídicos (JURI) debe completar su examen de las declaraciones de intereses financieros y no económicos que cada candidato presente sobre su situación y su cónyuge. Los eurodiputados de la comisión legal controlarán a puerta cerrada y en sesión confidencial si existen eventuales conflictos de interés, aunque deberán limitarse a investigar exclusivamente la documentación presentada y podrán trasladar sus dudas si detectan conflicto en las declaraciones de interés financiero pero sólo llamar la atención --no censurar-- si el problema lo identifican en los intereses no económicos. Ese primer trámite se cumplirá en los próximos días y puede llevar, en caso de que los eurodiputados de JURI vean conflicto, a pedir más detalles al examinado, invitarle a un debate y, en última instancia, recomendar la renuncia de sus intereses económicos para enmendar el conflicto o pedir su relevo. Así pues, las audiciones de confirmación programadas del 4 al 12 de noviembre sólo podrán celebrarse una vez que la comisión legal haya concluido su escrutinio del conflicto de intereses y emitido sus opiniones. A continuación, cada aspirante deberá superar la evaluación pública de las comisiones competentes en una sesión única a la que también pueden ser invitadas otras comisiones que escucharán, pero no tendrán voto relevante. Las comisiones emiten sus dictámenes de aprobación o rechazo de cada candidato, pudiendo vetar un perfil si no supera el examen o es conflictivo, pero le corresponde al pleno del Parlamento Europeo votar la aprobación o suspenso del Colegio en su conjunto una vez recabados todos los dictámenes. El objetivo con este calendario es que el nuevo Ejecutivo de Von der Leyen pueda someterse al voto del pleno en la última semana de noviembre y tomar posesión el 1 de diciembre. La institución europea tiene entre sus poderes evaluar la competencia general de los candidatos, su compromiso europeo y su independencia personal; así como su conocimiento de las respectivas carteras para las que haya sido propuestos y su capacidad de comunicación. También analizará el equilibrio de género en el Ejecutivo y sobre el modo en que han sido repartidas las carteras. La transversalidad del Colegio diseñado por Von der Leyen, en el que se solapan las áreas de gestión de varios comisarios, augura comparecencias muy concurridas con eurodiputados de hasta cuatro comisiones competentes con posibilidad de preguntar y evaluar.

Compartir nota: Guardar