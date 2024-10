Israel emite nuevas órdenes de evacuación para unas 20 localidades situadas en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha emitido este miércoles una nueva orden de evacuación "inmediata" que afecta a cerca de 20 localidades situadas en los alrededores de la ciudad libanesa de Tiro (sur), un día después de iniciar una nueva invasión del país tras cerca de un año de combates con el partido-milcia chií Hezbolá. El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha subrayado que "las actividades de Hezbolá fuerzan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar contra ellos". "Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y dirigirse al norte del río Auali. Salven su vida", ha afirmado. "Cualquiera que esté cerca de miembros, instalaciones y medios de combate de Hezbolá pone su vida en peligro", ha manifestado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, antes de resaltar que "cualquier casa usada por Hezbolá para fines militares es un objetivo". Adrai ha recalcado además que las personas de las localidades evacuadas deben trasladarse hacia el norte. "Atención. No se trasladen hacia el sur. Cualquier movimiento hacia el sur podría poner su vida en peligro", ha remachado. El propio Sari reclamó el martes a los residentes de unas 30 localidades de Líbano que abandonaran "inmediatamente" sus hogares y se desplazaran al norte del río Auali, que se encuentra situado a unos 60 kilómetros de la frontera entre Líbano e Israel y a alrededor de 30 kilómetros del río Litani, que marca el límite norte de la zona declarada por Naciones Unidas como 'tapón' entre Israel y Hezbolá tras la guerra de 2006, al hilo de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Naciones Unidas y numerosas organizaciones no gubernamentales han criticado en el pasado a las autoridades israelíes por el uso de estas órdenes de evacuación en el marco de la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas argumentando que suponían un desplazamiento forzoso. Así, han afirmado que estas órdenes de evacuación no se vieron seguidas de la creación de los necesarios corredores humanitarios para garantizar la seguridad de los civiles, provocando un desplazamiento forzoso de población, situación empeorada en ocasiones por los ataques perpetrados por las tropas israelíes contra estas mismas zonas e incluso las "áreas humanitarias" designadas por Israel. Las autoridades libanesas han cifrado en más de un millón el número de desplazados en el país a causa de los ataques de Israel, lo que ha llevado a Naciones Unidas a lanzar el martes un llamamiento humanitario por valor de cerca de 426 millones de dólares (alrededor de 383 millones de euros) para entregar ayuda a estas personas, en medio del recrudecimiento de las hostilidades.

