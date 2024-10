Israel advierte de que tiene capacidad militar para atacar "cualquier punto" de Oriente Próximo

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, ha advertido este miércoles de que el país tiene la capacidad militar suficiente para atacar "cualquier punto" de Oriente Próximo, todo ello tras la ofensiva lanzada en la víspera por Irán, que disparó cerca de 200 misiles contra territorio israelí. En una visita a la base aérea de Tel Nof, en el centro del país, Halevi ha destacado que las tropas allí presentes "no han dejado de funcionar ni un momento y continúan lanzando ataques allá donde sea necesario". "Tenemos la capacidad para alcanzar y atacar cualquier punto de Oriente Próximo", ha señalado el jefe de las FDI. "Y a aquellos de entre nuestros enemigos que no lo hayan entendido aún, pronto lo entenderán", ha aseverado Halevi, que ha asegurado que el Ejército de Israel responderá a la ofensiva iraní. "Sabemos localizar objetivos importante, sabemos atacar con precisión y fuerza", ha añadido. La base aérea de Tel Nof es uno de los puntos donde el martes se registraron explosiones por los misiles iraníes, si bien Halevi ha incidido en que las instalaciones y su personal han seguido trabajando como hasta ahora, y que no dejarán de hacerlo, lanzando ataques "donde sea necesario". Irán lanzó el martes una oleada de cerca de 200 misiles contra Israel como respuesta a la muerte de los principales líderes de Hamás y Hezbolá, así como por los ataques continuados de las FDI contra Gaza y Líbano. El ataque solo provocó la muerte de un palestino en Cisjordania, aunque sí hubo daños en instalaciones militares.

