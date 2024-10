Irán dice que atacó Israel tras "incumplirse" la promesa de un alto el fuego en Gaza a cambio de "contención"

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha afirmado este miércoles que Teherán "no tenía más opción que reaccionar" ante las "agresiones" por parte de Israel y ha acusado a los aliados del Gobierno israelí de "bloquear" todos los esfuerzos diplomáticos e "incumplir" sus promesas a las autoridades iraníes tras pedir "contención" tras el asesinato en julio del líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, a cambio de un alto el fuego en la Franja de Gaza. Zabib ha sostenido en una rueda de prensa celebrada en la Embajada iraní en Madrid que ya afirmó en abril, tras el lanzamiento de misiles y drones contra Israel en respuesta al bombardeo israelí contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco, que "cualquier agresión contra territorio iraní y su integridad territorial es una 'línea roja'" y que habría "una reacción" en caso de que Israel repitiera este tipo de acciones. Así, ha recordado que Haniye fue asesinado en un ataque en Teherán y ha citado igualmente la muerte del secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, entre los motivos que llevaron a las fuerzas iraníes a lanzar sus ataques, tras mostrar "máxima contención" durante más de dos meses, en referencia a la muerte del líder político de Hamás. "Los aliados del régimen sionista han bloqueado todos los esfuerzos diplomáticos para abordar estos actos y fracasaron a la hora de cumplir su promesa cuando pidieron contención y afirmaron que habría un alto el fuego en Gaza", ha señalado, al tiempo que ha dicho que Irán "no tenía más opción que reaccionar". "Expreso nuestra preocupación y pesar por el hecho de que sus aliados bloqueen todos los esfuerzos diplomáticos, bloqueando incluso meros comunicados por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha señalado, al tiempo que ha argumentado que ahora es momento de que los aliados del Gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu, le pidan "contención" para que no responda y evitar el estallido de una guerra en Oriente Próximo. Por ello, ha remarcado que Irán trasladó a última hora del martes a los principales aliados de Israel, entre ellos Estados Unidos, que "cualquier implicación de terceras partes en apoyo a una posible agresión por parte del régimen (israelí contra Irán) tendrá una respuesta" y ha adelantado que sería "una acción mucho más firme" que la del martes, cuando fueron lanzados cerca de 180 misiles balísticos contra territorio de Israel. "Los que apoyan al régimen (de Israel), principalmente el régimen estadounidense, siempre piden a otros máxima contención, y lo hicimos. No porque lo pidiera Estados Unidos, sino por otros países europeos amigos y otros, asó como por la paz y la estabilidad en la región", ha explicado Zabib. "Mostramos máxima contención durante más de dos meses tras el asesinato de Haniye, quien estaba en visita oficial de cara a la toma de posesión de (el nuevo presidente, Masud) Pezeshkian. Ahora es momento de que los aliados del régimen le recomienden que muestre contención, en nombre de la paz y la estabilidad", ha aseverado. De esta forma, ha insistido en que Irán "no tiene más acciones que llevar a cabo, salvo que haya más agresiones" contra el país y ha reiterado su "firme advertencia" contra "cualquier acto de agresión por parte del régimen terrorista contra la seguridad nacional y los intereses vitales (iraníes)". "Estamos preparados para adoptar medidas defensivas en el futuro, si fuera necesario, para proteger sus intereses legítimos y defender su integridad territorial y su soberanía frente a cualquier acto de agresión militar y uso ilegal de la fuerza", ha puntualizado. De hecho, ha alertado de que "si el régimen israelí repite intencionadamente estas acciones erróneas, la respuesta será aún más decisiva y firme". "Irán no dudará", ha dicho, si bien ha insistido en que Teherán "aboga por la paz". "La autodefensa es un derecho inherente", ha recordado, si bien ha afirmado que las autoridades iraníes no desean una guerra abierta que podría desembocar además en la entrada de Estados Unidos en el conflicto. "Estamos en contra de la guerra. No la consideramos necesaria y pedimos a los que apoyan al régimen (israelí) que pongan fin a estas agresiones contra otras naciones, pero reaccionaremos si hay cualquier agresión", ha subrayado, antes de replicar las declaraciones del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y asegurar que no hubo aviso previo a Washington antes de lanzar los ataques. OBJETIVOS MILITARES En lo relativo al ataque del martes, Zabib ha argüido que el mismo "fue llevado a cabo bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, relativo a la autodefensa" y ha defendido que todos los objetivos atacados estaban relacionados con el aparato militar y de seguridad de Israel. "Durante la operación 'Promesa Verdadera II', al contrario que el régimen sionista, que considera de forma consistente a los civiles y la infraestructura civil como objetivos legítimos, Irán, a partir de principios éticos y las nobles enseñanzas del islam, cumpliendo con las normas de distinción según el Derecho Internacional Humanitario, sólo atacó instalaciones militares y de seguridad", ha señalado. El embajador iraní ha recalcado que el ataque "fue una reacción a la violación de la integridad territorial, la soberanía y la dignidad" de Irán y ha defendido que podría jugar "un papel tangible a la hora de disuadir (a Israel) y ayudar a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región". Por ello, ha confirmado que Teherán informó al Consejo de Seguridad y al presidente de la Asamblea General de la ONU del "fin de la operación" contra Israel y ha reiterado que la situación depende ahora de las autoridades israelíes y de Estados Unidos. "Todo el mundo ha visto las diferencias entre las dos operaciones iraníes, la de abril y la de ahora", ha advertido, en referencia a que este segundo ataque ha sido más intenso, si bien no ha causado muertos en territorio israelí. Zabib ha puntualizado que "el 90 por ciento de los misiles alcanzaron sus objetivos" y ha ironizado sobre las declaraciones del Ejército de Israel asegurando que la mayoría de los misiles fueron derribados, sin que hasta ahora las autoridades se hayan pronunciado sobre daños materiales en instalaciones materiales. "Bien por ellos si así lo creen", ha zanjado. RIESGO DE REPETICIÓN EN LÍBANO DEL "GENOCIDIO" EN GAZA En otro orden de cosas, ha alertado del riesgo de que la invasión de Líbano por parte de las tropas israelíes derive en una repetición del escenario en Gaza, donde hasta la fecha han muerto cerca de 41.700 palestinos y más de 96.000 han resultado heridos a causa de la ofensiva desatada por Israel a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas, que dejaron unos 1.200 muertos y alrededor de 250 secuestrados. "Me gustaría que no pasara", ha manifestado. "Hay indicaciones y sí, podría pasar", ha reconocido, al tiempo que ha dicho que "es una responsabilidad moral de todo el mundo detener este comportamiento agresivo e inhumano por parte del régimen". "El comportamiento agresivo del régimen sionista empezó con el genocidio en Gaza hace un año, pero desafortunadamente se ha extendido a Líbano para repetir el mismo patrón, el asesinato en masa de civiles", ha dicho, antes de reseñar que "esto debe parar". Por último, ha puntualizado que "tras un año de genocidio, es suficiente" y ha hecho referencia además a los bombardeos israelíes de los últimos meses contra Siria y Yemen, en el marco de los ataques llevados a cabo por milicias proiraníes y los hutíes --también respaldados por Teherán-- para intentar forzar a Israel a alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

Compartir nota: Guardar