Hezbolá dice que los combates con las tropas de Israel que invadieron Líbano "son sólo el principio"

El partido-milicia chií Hezbolá ha afirmado este miércoles que los combates registrados a primera hora del día con las tropas desplegadas por Israel tras el inicio el martes de la invasión de Líbano "son sólo el principio" y ha asegurado que el Ejército de Israel está ocultando el volumen de sus bajas en combate. "Nuestras fuerzas se han enfrentado hoy con el enemigo en Odaisé y en Marun al Ras", ha señalado el portavoz del grupo, Mohamad Afif, durante un acto con periodistas en la capital de Líbano, Beirut. "Lo que ha pasado es sólo el principio", ha subrayado, tal y como ha recogido la cadena de televisión Al Manar, vinculada a Hezbolá. Así, ha sostenido que "el número de bajas enemigas" en los combates registrados durante la jornada "es muy grande" y ha argumentado que Israel ha impuesto "un apagón informativo" para no desvelar el número de caídos en combate, horas después de que Israel confirmara la muerte de un militar, su primera baja desde el inicio de la invasión. "Nuestras fuerzas y los combatientes de la resistencia están totalmente preparados para hacer frente al enemigo y resistir", ha subrayado, después de que Israel haya matado a gran parte de la cúpula militar del grupo, incluido su secretario general, Hasán Nasralá, en los bombardeos de las últimas semanas. "La resistencia está bien y el sistema de mando y control funciona", ha asegurado. Afif ha hecho además hincapié en que "no hay armas en los edificios bombardeos por Israel" en los barrios del sur de Beirut, de mayoría chií y objetivo de decenas de bombardeos durante las últimas semanas, incluido el que mató el viernes a Nasralá. "Los edificios atacados por el enemigo israelí son civiles y el objetivo de Israel es destruir y cambiar las características de los suburbios", ha sostenido. De esta forma, ha denunciado que la población "vive de nuevo una Gaza libanesa" y ha manifestado que "la destrucción sistemática de edificios por parte de Israel sólo incrementará la determinación de la población a la hora de apoyar a la resistencia". "El mensaje y los objetivos del enemigo son claros. Es una política destructiva para incitar al ambiente que rodea a la resistencia contra la propia resistencia", ha zanjado. El grupo libanés habló a primera hora del día de combates con las tropas israelíes tras "un intento de infiltración" en los alrededores de la localidad de Odaisé y aseguró que había causado "bajas" a las fuerzas de Israel, forzando su "retirada. Posteriormente, las Fuerzas Armadas de indicaron que tropas del Ejército israelí han cruzado la conocida como Línea Azul, la frontera que separa 'de facto' los dos países vecinos, y han entrado en territorio libanés. Israel ha descrito su invasión de Líbano como una operación "selectiva y limitada" contra "objetivos terroristas e infraestructuras" de Hezbolá, argumentando que suponen "una amenaza inmediata y real para los asentamientos israelíes en la frontera norte", tras más de once meses de combates con el grupo después de que atacara territorio israelí un día después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, que llevaron a Israel a desatar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza.

Compartir nota: Guardar