Hezbolá confirma combates con tropas de Israel en el sur de Líbano y asegura que forzó su "retirada"

El partido-milicia chií Hezbolá ha asegurado este miércoles que sus milicianos han hecho frente este miércoles a "un intento de infiltración" de las tropas israelíes en el sur de Líbano y ha confirmado enfrentamientos en la zona, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, después de que el Ejército israelí anunciara el martes el inicio de una nueva invasión del país vecino. "Los muyahidín de la Resistencia Islámica han hecho frente al amanecer de este miércoles a una fuerza de infantería israelí que intentó infiltrarse en la aldea de Odaisé desde Jalet al Mahafer, enfrentándose a ella y causando unas bajas que forzaron su retirada", ha dicho el grupo en un breve comunicado, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá. Asimismo, ha reclamado la autoría del lanzamiento de proyectiles contra "un grupo de fuerzas enemigas" en una base militar situada en el norte del país, logrando "un impacto directo", así como el disparo de dos proyectiles contra Shtula. Además, han asegurado haber atacado a "una gran fuerza de infantería" en Misgav Am y a "un grupo de fuerzas enemigas y sus posiciones de artillería" al sur de Kiryat Shmona. El Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre estos incidentes, después de describir su invasión de Líbano como una operación "selectiva y limitada" contra "objetivos terroristas e infraestructuras" de Hezbolá, argumentando que suponen "una amenaza inmediata y real para los asentamientos israelíes en la frontera norte". Sin embargo, el portavoz de Hezbolá, Mohamad Afif Nabulsi, sostuvo horas después que aún no había combates en la zona. La anunciada ofensiva es parte de la operación 'Flechas del Norte', la campaña militar iniciada hace poco más de una semana contra objetivos de Hezbolá y se desarrollará "al mismo tiempo que los combates en Gaza y otras áreas". Los ataques israelíes se han incrementado desde mediados de septiembre y han acabado con la vida de gran parte de la cúpula de Hezbolá, incluido su secretario general, Hasán Nasralá, muerto el pasado viernes en un bombardeo en Beirut. El repunte de las hostilidades se enmarca en los enfrentamientos desde hace cerca de un año, después de que Hezbolá atacara territorio israelí un día después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, que llevaron a Israel a desatar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza.

