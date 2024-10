EEUU tacha de "improductiva" la decisión de Israel de declarar 'persona non grata' a Guterres

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha tachado de "improductiva" la reciente decisión adoptada por las autoridades israelíes de declarar como 'persona non grata' al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por una supuesta equidistancia en su condena de la escalada bélica en Oriente Próximo. "Medidas como estas no son productivas para que (Israel) mejore su posición en el mundo (...) La ONU realiza una labor increíblemente importante en Gaza y en la región. Y, cuando actúa de mejor manera, puede desempeñar un papel importante en materia de seguridad y estabilidad", ha manifestado Miller durante una comparecencia de prensa. Guterres emitió el martes un comunicado en el que condenaba "la expansión del conflicto en Oriente Próximo" y hacía un llamamiento a la calma poco después de que Irán lanzara casi 200 misiles contra territorio israelí, aunque en su texto no se hacía alusión concreta a Teherán ni a su ataque. Esta supuesta equidistancia ha derivado en críticas de las autoridades israelíes, que ya en la víspera le acusaron de no condenar a Irán, y que este miércoles le han declarado 'persona non grata', vetando así su entrada en el país. "No merece poner un pie en suelo israelí", ha aseverado el ministro de Exteriores, Israel Katz.

Compartir nota: Guardar