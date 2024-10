Carmen Lomana desvela qué le diría al Rey Juan Carlos ante sus fotografías con Bárbara Rey

Coincidiendo con el Día Internacional del Café, Carmen Lomana ha ejercido de embajadora en la presentación del acuerdo de colaboración entre Pastelería Mallorca y Uber Eats. Un desayuno en el que la socialité se ha pronunciado sin pelos en la lengua sobre el escándalo que se ha desatado tras la publicación de las imágenes del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey, y defendiendo el papel impecable de los Reyes Felipe y Letizia, y de la Princesa Leonor, ha mandado un contundente mensaje al Emérito: "¿Por qué no te callas?". Una entrevista en la que además Lomana ha arremetido contra Ángel Cristo Jr. por traicionar así a su madre, y nos ha contado el secreto de la impresionante figura que luce a sus 76 años. ¡Pura genética! - CHANCE: Estamos en un desayuno, pero ¿cuál es tu desayuno favorito? - CARMEN: ¿Mi desayuno favorito? Pues un poco mezcla de proteína. Siempre me gusta. Mira, un huevo es buenísimo porque tiene una proteína muy sana. Entonces, o bien un huevo al agua, o una tortilla, o hago algo de aguacate, me encanta. Y luego, pues, hidratos de carbono. Croissants, torteles, o sea, depende cada día de lo que te apetezca. Me encantan los croissants rellenos. - CH: Tienes más que suerte porque comes y no engordas. - CARMEN: De momento no, de momento no. Pero si engordase, te aseguro que tendría cuidado. - CH: ¿Y lo de no ir al gym es por no ponerte unas mallas? - CARMEN: No, qué va, si las mallas son ideales y cómodas. Pero no voy porque soy perezosa. En general trabajo mucho, no paro. Entonces, si tengo un rato, lo que menos me gusta es ir a meterme a un gym. Me quedo tumbada en mi casa, o me voy a merendar con unas amigas, o cosas que me divierten más. Yo me maltrato muy poco, pero hay mucha gente que para ellos ir a un gym es lo mejor del día. Yo fui, yo me he matriculado y he ido dos o tres días en marcha. Me metí en el zumba y aquí me muero yo. Luego, pilates, pero había mucha gente. Y luego ya, me metí en una sala como de tortura, llena de máquinas, de gente sudando, olía fatal. Y yo, ¿esto qué es? Y me marché pitando. - CH: Tienes que ser la envidia de tus amigas, porque no haces ejercicio. Comes y estás divina. ¿Y un placer culpable a la hora de desayunar, o de repente algo que te digas y me lo estoy pensando mucho, pero me lo quiero comer? - CARMEN: Pues eso, tomarme de repente chocolate, chocolate con bollos y tal, porque el chocolate todos los días no vas a tomar chocolate a la taza. Pero me encanta. - CH: La actualidad manda, te tenemos que preguntar si has visto las fotos de la portada de la revista holandesa del emérito con Bárbara Rey, ¿qué te parece? - CARMEN: Querida, ¿quién no las ha visto? - CH: Y las grabaciones, ¿las has escuchado también? - CARMEN: Las conversaciones más absurdas, más tontas... Dios quiera que no haya más que eso. Ya me he echado a temblar con esto, ojalá no salieran más cosas. No, por la monarquía, porque tenemos unos Reyes maravillosos. Una princesa de Asturias que no puede hacerlo mejor y esto, aunque ellos no tengan nada que ver, sí tiene que ver a la hora de que afecte un poco. - CH: ¿Tú crees que Ángel esto lo ha hecho porque España necesita saber la verdad? - CARMEN: Según él, sí, él se cree que es como el Cid Campeador que está salvando a España a los niños maltratados. Cada uno tiene sus circunstancias y su verdad, y yo no dudo que este chico no tenga su verdad también, pero a mí el despellejar a tu madre, por mucho que tu madre haya hecho de todo públicamente, me parece horrible. - CH: ¿Por qué crees que lo ha hecho ahora? - CARMEN: Hombre, hay una parte económica, indudablemente. Por eso ha vuelto a vender más fotos, o ya se podía haber quedado con todo lo que contó. Y eso es lo que no me gusta, porque ya lo ha contado todo. Todo. Entonces, esto sobraba. - CH: ¿Qué te parece del supuesto chantaje? Porque todos los presidentes del gobierno lo sabían y accedían a este chantaje supuestamente. - CARMEN: No me gusta mucho hablar de esto. Pero yo creo que una persona que manda, me da igual, a su hijo, a su hermano, a hacer fotos íntimas o en privacidad con alguien tan importante como el rey, que en ese momento era su amante, alguna intención tendría, ¿no? Si algún día la dejaba utilizar, como ha pasado, esas fotos. - CH: Y todo esto pasa cuando el Rey Juan Carlos está en España. Quiero decir que parece que, además, los reyes Felipe y Letizia han ido a visitarlo. - CARMEN: Las casualidades... Creo que el Rey y Letizia siempre han querido estar al margen absolutamente y preservar a sus hijas de todo esto. Es decir, la Familia Real somos nosotros. Y ahora justo ha coincidido con esto que han ido a verle, supongo que ya lo tendrían previsto, pero es que es mucha casualidad tanta cosa, ¿no? A mí me hizo feliz ver a la reina Sofía en la boda tan estupenda, con su familia, mientras aquí estaba cayendo la mundial. - CH: Es que es para estar agradecidos por todo lo que ha aguantado estoicamente y supongo que lo ha hecho por la monarquía, por España y por su educación. - CARMEN: Una reina se casa con la institución, aparte de... - CH: Sí, pero ha habido muchas reinas, que además hijas de reyes, que se han separado. ¿Crees que se debería haber separado? - CARMEN: Yo no creo nada, yo creo que ha hecho muy bien todo lo que ha hecho. Sí, por sus hijos, por todo. Yo desde luego no la critico, hay gente que critica esa actitud como de mujer sumisa, de sumisa no, ella la primera... Bueno, es que no quiero hablar, pero la reina Sofía, cuando se enteró la primera vez de una infidelidad del rey, fue a refugiarse en su madre, que estaba en India, y a decir vengo aquí. Y la madre le dijo, 'ya puedes coger el siguiente avión y volver a tu casa', claro, porque claro, ella también lo había visto en su casa. No seamos hipócritas. Los reyes y las reinas, toda la vida de Dios, como eran matrimonios casi todos por conveniencia, tenían sus amantes. Fíjate Carlos IV la cantidad de hijos que tuvo con María Luisa de Parma. Sin embargo, María Luisa de Parma era amante de Godoy y tal, pero no había, no estabais vosotros, no estaban los medios de comunicación. - CH: Pero igualmente la prensa también tiene un punto de complicidad, porque hemos sido cómplices del rey Juan Carlos, por ejemplo, y de esas presuntas tropelías, tapando no solamente a sus supuestas novias, sino también otras cuestiones fiscales que no hemos querido ver, no hemos querido sacar. - CARMEN: Yo no voy a hablar de eso, ya, de temas fiscales... Lo que pasa es que el rey Juan Carlos, que es muy simpático, una persona pues muy bien siempre, como decimos campechano, yo creo que no ha sido muy inteligente a la hora de elegir a sus amantes. - CH: ¿Tú crees que esto que está ocurriendo ahora puede afectar en actual en la monarquía que tenemos? - CARMEN: Yo espero que no, porque nuestros Reyes son impecables. Hacen lo que tienen que hacer, lo hacen muy bien y luego yo creo que la princesa Asturias ha sido una ilusión para todos, un cariño, una ternura y ha atraído a mucha gente joven también, que se ven identificadas con ella, porque ella es una persona maravillosa, maravillosa. - CH: Y si tuvieras que desayunar con el rey Juan Carlos, Carmen, ¿qué le dirías? - CARMEN: Yo no le diría... Bueno, le diría tantas cosas que no, que no, que ya, a mí me tiráis de la lengua y yo no. Ahora cuando ha empezado que no, que ha dicho que no le comprendían o que no escribían su historia, como le dijo él a Chávez, '¿por qué no te callas?' Pues no te callas y tranquilito, ¿no?

