Asociaciones culturales piden al Gobierno que "minimicen" los riesgos de la IA y protejan los derechos de los creadores

Un total de seis asociaciones culturales han firmado un manifiesto dirigido al Gobierno y al Parlamento en el que piden que aprueben las medidas legislativas y administrativas necesarias que "minimicen" los riesgos de la IA y protejan los derechos de los profesionales del sector artístico y cultural. Estas asociaciones son Alianza Audiovisual (AA), ACE Traductores, Asociación de Directores de Escena de España (ADE), Federación de Asociaciones de Ilustradores/as de España (Fadip), Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza (Feced) y Unión de Correctores (Unico). Además, se han adherido la Asociación Colegial de Escritores (ACE), la Asociación de Autores/as Profesionales del Cómic (APCómic) y la Federación de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA). Ante la entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europeo sobre IA, las entidades reivindican en el manifiesto que las medidas deben situar al ser humano "en el centro", para que se respete su dignidad y sus derechos, así como que se defienda la libertad de expresión, de creación y de trabajo digno; y que se proteja, se cumpla y se respete los derechos de autor y de propiedad intelectual de las personas autoras, artistas y legítimas titulares de los derechos sobre las obras artísticas y literarias. En relación con este último aspecto, las firmantes piden que haya una autorización previa para el uso de obras artísticas y literarias en cualquiera de las fases de construcción; una remuneración por el uso legal de las obras una vez sea autorizado; que se retiren del mercado los modelos ilegales de IA e indemnización y compensación económica por el uso ilegal de obras artísticas y literarias ya realizado desde la aparición de estos modelos. Asimismo, señalan que las excepciones de minería de textos y datos no son aplicables al entrenamiento de la inteligencia artificial, al igual que tampoco es excepción de pastiche a los productos de los modelos de inteligencia artificial. También apuntan que los productos generados por la inteligencia artificial no pueden ser considerados obras de creación intelectual ni pueden estar protegidos por la normativa de derechos de autor y de propiedad intelectual. Por último, piden que los productos sean identificados como generados por la IA, sin tener ayudas, subvenciones o presentarse a concursos o premios de carácter público, así como transparencia e información accesible por parte de empresas de IA. "Es inadmisible que la propia Administración esté impulsando e incentivando el uso de la Inteligencia Artificial Generativa sin tener en cuenta que la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, por no decir el 100%, han sido entrenados sin haber solicitado la autorización de sus titulares, infringiendo un principio básico de la propiedad intelectual: sin autorización no hay uso legal", ha señalado la presidenta de ACE Traductores, Marta Sánchez.

Compartir nota: Guardar