Arranca en Corea del Sur el Festival de Cine de Busan que proyecta lo último de Almodóvar

Seúl, 2 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Busan arrancó este miércoles en Corea del Sur y se prolongará hasta el 11 de octubre con las últimas películas de Pedro Almódovar, Luis Ortega o Jonás Trueba entre su abultada selección de 2024, que suma 224 filmes de 63 países.

El festival arrancó hoy con la premier de la cinta surcoreana producida por Netflix 'Uprising', un drama ambientado en la Corea de la Dinastía Joeson (1392-1910) dirigido por Kim Sang-man y producido por Park Chan-wook, y cerrará el 11 con 'Spirit world', cinta del singapurense Eric Khoo protagonizada por Catherine Deneuve.

La sección Icons, dedicada a proyectar películas ya estrenadas en otros certámenes de directores de renombre, contará con 'La habitación de al lado' ('The Room Next Door'), de Pedro Almodóvar, o lo último de nombres como Olivier Assayas ('L'hors du temps'), Hong Sang-soo ('A traveller's needs') o Rithy Pahn ('Rendez-vous avec Pol Pot').

A su vez, 'Volveréis', del español Jonás Trueba, se verá en "World cinema" junto a 'El jockey', la comedia del argentino Luis Ortega protagonizada por su paisano Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó o el segundo largometraje como director del actor estadounidense Jesse Eisenberg, 'A real pain'.

La categoría "New currents", considerada la sección oficial del festival y centrada en directores asiáticos que hayan dirigido solo una o dos cintas, proyectará diez títulos este año procedentes de China, Irán, Kazajistán, Corea del Sur, Japón, Indonesia o Birmania.

En la cita de Busan (unos 350 kilómetros al sureste de Seúl), el festival de cine de mayor envergadura en Asia, se podrán ver también 'Memorias de un cuerpo que arde', de la costarricense Antonella Sudasassi Furnis, 'No entres', del argentino Hugo Cardozo o el documental sobre el presidente brasileño Lula Da Silva dirigido por Oliver Stone y Rob Wilson.

El festival rendirá además homenaje a la figura del director portugués Miguel Gomes, del que se ha programado una retrospectiva, y al actor surcoreano Lee Sun-kyun, que se quitó trágicamente la vida en diciembre de 2023 y del que se proyectarán varios de sus trabajos, como 'Parásitos' o 'A hard day'. EFE

(foto)(vídeo)