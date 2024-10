Ana Obregón sale en defensa del Rey Juan Carlos y se acuerda del dolor de la Reina Sofía

En su recién estrenada faceta de colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' tras un año y medio volcada completamente en su nieta Anita, Ana Obregón ha sido la última en pronunciarse sobre la publicación de las imágenes del Rey Juan Carlos en actitud cariñosa con Bárbara Rey, que el hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr. ha vendido a una revista holandesa. Reconociendo que el exconcursante de 'Supervivientes' le parece "un desgraciado" por haber hecho eso a su propia madre, la presentadora no ha dudado en salir en defensa del Emérito: "Llevaba toda la prensa años hablando esto, y ahora sacarlo... Dejadle en paz tiene 86 años" ha afirmado, destacando el lado humano del 'tío' de Alessandro Lequio, una de las personas que más le ayudó cuando su hijo Aless estaba enfermo. "Yo tengo que contar cosas. Cuando estaba en Estados Unidos, estaba con un tratamiento que era la protonterapia. Esta máquina, costosísima, existe en España gracias a Amancio Ortega. En ese momento, en 2018, no existía en España. En Estados Unidos te dan tres meses de esta. A los tres meses nos llega una carta para que me vaya. Entonces llamé a Alessandro, para que moviera los hilos porque Aless se nos moría. Y la persona que me ayudó fue Juan Carlos I y eso siempre se lo agradeceré. Tiene un lado humano" ha revelado emocionada. "Yo sé que el rey ha tenido muchos problemas en España, de hecho está viviendo en Abu Dabi. Pero no nos podemos olvidar que ha hecho cosas muy importantes para España. Que ha hecho otras cosas, de acuerdo, que ha puesto los cuernos, de acuerdo, muchos los ponen y como no son famosos no salen ahí" ha añadido tajante. Además de a Don Juan Carlos, Ana también ha defendido a la Reina Sofía: "Yo pienso en ella. También hay que empatizar con las mujeres. Duele. Duele. ¿A quién no le han puesto los cuernos?", ha expresado sin tapujos en el programa que presenta Sonsoles Ónega. Y ante las cámaras de Europa Press la bióloga ha opinado que "esto ya se sabía y le están dando un bombo que daña mucho a la familia, a su mujer, a la reina Sofía, a los hijos...". "Me parece absurdo el boom, pero no voy a decir nada más. Me voy a hacerle la papilla de frutas a mi niña" ha zanjado, dejando claro que no le parece bien la dimensión mediática que ha alcanzado la publicación de las imágenes del Emérito con Bárbara Rey, a las que está claro que no ha dado la misma importancia que gran parte de la opinión pública.

