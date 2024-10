Ana Herminia sentencia a Bárbara Rey con una demoledora frase: "Justicia divina"

Ángel Cristo Jr. está en el ojo del huracán desde que hace una semana filtró a la revista holandesa 'Privé' unas fotografías de su madre en actitud cariñosa con el Rey Juan Carlos en su terraza de Boadilla del Monte en 1994. Unas instantáneas que el concursante de 'Supervivientes 2024' asegura que hizo él cuando tenía 12 años, algo que Bárbara Rey niega y por lo que va a emprender medidas legales, demandando por lo penal a su hijo por sustracción de material privado, revelación de secretos y derecho al honor y a la intimidad, planteándose pedir cárcel para él por esta traición que no cesa. Y es que lejos de dar un paso atrás, Ángel sigue contando episodios delicados y este miércoles protagoniza la portada de la revista 'Lecturas' relatando que en su día salvó a su madre de ir a la prisión al grabar a personas del entorno del Emérito planeando una trama para tender una trampa a la artista con unos cheques robados por unos narcotraficantes. Algo que podría traer consecuencias legales para el hijo de Bárbara y sobre lo que su novia Ana Herminia prefiere no hacer declaraciones. Tranquila, la venezolana ha reaparecido sin desvelar si tienen miedo a posibles demandas y a que Ángel termine en prisión. "Yo estoy muy bien y él está bien" ha asegurado con una sonrisa. Además de contarnos cómo están llevando la polémica, la 'cuñada' de Sofía Cristo no se ha mordido la lengua y ha sentenciado a la que en unos días se convertirá en su suegra: "Justicia divina" ha afirmado sonriente, dejando claro que cree que Bárbara se merece todo lo que ha sacado a la luz su hijo tras más de 30 años de silencio. Demostrando su ego y su amor propio, nos ha llamado la atención la imagen que Ana Herminia tiene en el parabrisas de su coche mirando al exterior para que todo el mundo la vea. Una fotografía suya de hace años posando como si fuera una modelo y que no ha dudado en poner a la vista de todos.

Compartir nota: Guardar