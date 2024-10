Trump asegura que la guerra en Oriente Próximo no se hubiera desatado con él en la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos y de nuevo candidato republicano en las elecciones presidenciales, Donald Trump, ha asegurado que la guerra en Oriente Próximo podría haberse evitado y ha aseverado que, al igual que en Ucrania, este conflicto no se hubiera desatado con él como inquilino de la Casa Blanca. "Mirad el mundo ahora, mirad los misiles volando ahora mismo en Oriente Próximo, mirad lo que está pasando con Rusia y Ucrania, mirad la inflación destruyendo el mundo. Nada de esto pasó mientras fui presidente", ha manifestado el expresidente Trump en su perfil oficial en la red social Truth Social. "No es una sorpresa que Irán quiera desesperadamente que Kamala Harris sea presidente, porque saben que mientras ella está en el poder, ellos pueden tomar ventaja sobre Estados Unidos. Ese es el motivo de por qué han tratado de atacarme", ha remarchado el exmandatario estadounidense. El magnate ha publicado un comunicado, poco después de que Irán haya lanzado un ataque con misiles contra Israel, en el que ha aprovechado para cargar contra su rival en las próximas elecciones presidenciales, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, por su inacción. "El mundo está en llamas y fuera de control. No tenemos liderazgo, nadie dirige el país. Tenemos un presidente inexistente en Joe Biden y una vicepresidenta completamente ausente", ha señalado Trump en el citado escrito, en el que asegura que durante su mandato no hubo guerra en Oriente Próximo ni Europa y había "armonía" en Asia. Estas declaraciones de Trump se producen después de que la Guardia Revolucionaria de Irán haya lanzado esta misma tarde decenas de misiles contra territorio israelí en un ataque en respuesta a la muerte de líderes de Hamás y Hezbolá, ambos grupos islamistas afines a Teherán y contra los que combate Israel.

