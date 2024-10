Toni Bou: "Ganar el título aquí en casa seria increíble"

Andorra La Vella, 1 oct (EFE).- Toni Bou, piloto del Repsol Honda Team, que buscará el sábado (18 horas) su decimoctavo título 'indoor' en el Principado de Andorra, donde reside desde hace años, declaró que "ganar el título, aquí en casa, seria increíble".

El piloto de Piera, que cumple el 17 de octubre 38 años, disputará la quinta prueba del calendario del X-Trial, es decir, el Campeonato del Mundo a cubierto de trial y llega como líder destacado de la clasificación general con 86 puntos después de ganar en Barcelona, Chalon-sur-Saône y Niza (Francia) y Ginebra (Suiza).

Después de la prueba andorrana del X-Trial, por quinto año en el Principado, se disputará el Mundial de Tallinn (Estonia) y Pamplona. La prueba 'andorrana' contará con el retorno de Adam Raga (Sherco) y Aniol Gelabert (TRRS) y el debut de Sondre Haga (GasGas) que competirá con moto eléctrica.

Además también estarán presentes Toni Bou (Repsol Honda Trial Team), su compañero de equipo Gabriel Marcelli, Jaime Busto (GasGas), Toby Martyn (Montesa) y Benoit Bincaz (Sherco). "El año pasado, aunque llegue aquí con el título ya ganado, tuve presión para conseguir la victoria. Tendré muchísima presión el sábado y si he hecho números y me tocará ganar todas las vueltas para ser campeón", aseguró Toni Bou.

Los pilotos tendrán que superar tres rondas, las dos preliminares y la final. Sólo los tres mejores se clasificarán para la final que se disputa en el Polideportivo de Andorra ante 2.500 aficionados. Está será la primera vez que participe un piloto con moto eléctrica.

"No he probado aún está nueva moto eléctrica, pero sí que tengo mucha información de ella. La moto ha hecho buena evolución y eso que los japoneses han sacado la moto hace poco. Yo siempre decía que la moto eléctrica no me atraparía y ahora a punto de cumplir los 38 años puedo decir que sí me atrapará. Aún me quedan tres años de contrato y no descarto pilotar una".

El segundo clasificado en la general es su compañero de equipo, el gallego Gabriel Marcelli, con 55 puntos y el tercero es Jaime Busto con 52 puntos. "Este mes haré 38 años y me sorprende que aún siga teniendo presión y ganas de ganar", sentenció Toni Bou, en la presentación de la prueba 'andorrana' del X-Trial que se disputa el sábado. EFE

