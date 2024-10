Save the Children cifra en unos 60.000 los niños que han huido a Siria desde Líbano por los ataques de Israel

Alrededor de 60.000 niños han huido durante la última semana a Siria desde Líbano a causa de la intensificación de los ataques por parte del Ejército de Israel --que este martes ha iniciado una nueva invasión del país vecino--, según ha denunciado la organización no gubernamental Save the Children. "Las familias de todo Líbano están viendo los acontecimientos de las últimas horas con puro horror y nos dicen que están absolutamente aterrorizados por lo que pueda suceder a continuación", ha dicho la directora de la ONG en Líbano, Jennifer Moorehead, quien ha resaltado que el hecho de que los ataques hayan alcanzado la capital, Beirut, "demuestra que ningún lugar es seguro" en el país. "Los padres y madres se afanan por mantener a salvo a la familia ante su peor pesadilla, algo que llevan temiendo desde hace un año", ha señalado, antes de recalcar que "los niños y niñas se llevarán la peor parte de este conflicto durante años, con consecuencias nefastas no sólo para su bienestar físico, sino también para su salud mental a largo plazo". "Esto debe acabar ya", ha sostenido. Save the Children ha afirmado que muchos de los niños que han cruzado la frontera con Siria llegan al país vecino deshidratados y agotados y ha reclamado que se protejan las zonas civiles densamente pobladas, tal y como contempla el Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, la directora de la respuesta de la organización en Siria, Rasha Muhrez, ha abundado en que "la infancia está pagando el precio más alto de esta violencia, obligados a huir de sus hogares bajo la amenaza constante de ataques aéreos y atentados". "Algunos niños y niñas se han visto obligados a caminar durante horas bajo la amenaza de ataques aéreos, sólo para llegar a una frontera que sigue siendo peligrosa. Esto no puede continuar", ha señalado. "La gente huye de Líbano y entra en un país donde los servicios están casi colapsados tras catorce años de conflicto. La crisis humanitaria en Siria alcanza niveles récord y se ve arrastrada a escaladas regionales," ha recalcado Muhrez. Así, ha recordado que "Siria no es un patio de recreo para ataques: los niños y niñas no pueden aguantar más". "Todas las partes deben reducir la tensión. Cada día de retraso pone más vidas en peligro", ha zanjado. Este mismo martes, el primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, ha alertado de que el país "se enfrenta a una de las etapas más peligrosas de su historia", mientras que la ONU ha hecho un llamamiento a recaudar cerca de 426 millones de dólares (alrededor de 383 millones de euros) para entregar ayuda a cerca de un millón de personas desplazadas en el país.

