Rutte toma el relevo al frente de la OTAN con el gasto militar y el apoyo a Ucrania como objetivos

El ex primer ministro neerlandés, Mark Rutte, se ha convertido este martes formalmente en el nuevo secretario general de la OTAN tras recibir el mando del líder saliente, Jens Stoltenberg, en un acto en el marco del Consejo Atlántico, órgano de decisión de la organización. En un acto simbólico en los cuarteles generales aliados en Bruselas, Stoltenberg ha cedido el asiento a Rutte frente a los embajadores de los 32 aliados, momento en el que el político neerlandés ha tomado posesión del cargo afirmando que el aumento del gasto militar y el apoyo a Ucrania serán sus principales prioridades. "Mi primera prioridad es mantener fuerte a la OTAN y asegurar que las defensa siguen efectivas creíbles contra todas las amenazas", ha subrayado frente a los representantes de los aliados. En este sentido, ha asegurado que la OTAN necesita "más fuerzas con más medios y mayor innovación", por lo que requerirá de mayor gasto en Defensa. "Para hacer más, hay que gastar más. No hay alternativa libre de coste", ha subrayado. Rutte ha recalcado que su segunda prioridad principal será aumentar el el apoyo de Ucrania y acercar a Kiev a la OTAN. "No puede haber seguridad en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente", ha resaltado, apuntando que el conflicto no se limita al frente. Para escenificar el traspaso de poderes, el dirigente noruego ha pasado a manos del político neerlandés un mazo vikingo donado por Islandia, que la OTAN solo usa en ocasiones especiales momento.

Compartir nota: Guardar