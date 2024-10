Previa del Girona FC - Feyenoord

El Girona FC recibe este miércoles en Montilivi al Feyenoord (18.45) en la segunda jornada de la Fase Liga de la 'Champions', con el sueño de lograr la primera victoria en la competición en la historia de un club que sigue creciendo con ambición pero que sabe que, a nivel futbolístico, debe hallar también un buen juego que no les haga despertar mal de ese sueño y no pagar las consecuencias en LaLiga EA Sports. Sabe Míchel que en Girona quieren la victoria pero que el mero hecho de escuchar el himno de la Liga de Campeones en Montilivi es ya un logro. Si va acompañado de una victoria, mejor todavía. Pero el técnico sabe que su Girona no ha empezado del todo bien, a nivel de resultados, esta campaña y no quiere que tantos sueños por cumplir se conviertan en pesadilla. De hecho, dejó claro que tras perder contra el PSG en París (1-0), en la primera jornada, sus jugadores tuvieron problemas para desconectar y volver a poner el chip de LaLiga, y lo pagaron con una derrota en Mestalla contra el Valencia (2-0). Pero es que jugar en casa el primer partido de la historia de la entidad en la 'Champions' es un caramelo demasiado goloso como para no cogerlo y querer saborearlo. Llega con bajas el equipo 'gironí' a esta importante cita, pues a la conocida ausencia de Artero (lesión en el tobillo) se suman las de Daley Blind (gemelo) y Oriol Romeu (bíceps femoral), dos soldados caídos en las últimas horas, después del 1-1 sumado en Balaídos contra el Celta, en un partido en el que el Girona fue mejor pero se quedó sin el premio de la victoria. Va a más este Girona, en juego y sensaciones, pero todavía está lejos de poder llegar al nivel del año pasado con el que sorprendió a todo el mundo. Por ahora, el equipo catalán está duodécimo en la tabla, con cuatro jornadas ya sin ganar en LaLiga y dos empates cosechados en las dos últimas fechas. El Feyenoord, por contra, llega invicto pero también con cuentas pendientes en la Eredivisie. Está sexto, con dos victorias y cuatro empates en seis jornadas. Una situación más buena que la del Girona, pero en la 'Champions' vivieron la misma mala suerte; derrota inaugural contra el Bayer Leverkusen (0-4) en un duelo en el que casi todas las llegadas alemanas terminaron con gol para los de Xabi Alonso. Los neerlandeses acuden a Montilivi sin Stengs, Nieuwkoop y, sobre todo, con la importante baja por lesión en el cuádriceps de Santiago Giménez, el delantero de más entidad que posee este Feyenoord. No obstante, la calidad de Timber en el centro del campo, la velocidad por banda y un Ueda que también tiene peligro en el área serán las amenazas para un Girona que quiere hacer historia en la 'Champions' en Montilivi. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. GIRONA FC: Gazzaniga; Alejandro Francés, David López, Krejcí, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Solís; Tsygankov, Iván Martín, Asprilla; y Abel Ruiz. FEYENOORD: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; IB Hwang, Q. Timber; Osman, Milambo, Paixão; y Ueda. --ÁRBITRO: Urs Schnyder (SUI). --ESTADIO: Estadi de Montilivi. --HORA: 18.45/Movistar+ Liga de Campeones.

