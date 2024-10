PlayStation Network experimenta una caída de servicio a nivel global

PlayStation Network experimenta problemas en su servicio que impiden a los usuarios de las consolas de Sony acceder a sus cuentas y videojuegos, debido a problemas técnicos que no se han detallado. La plataforma de juego en línea de PlayStation empezó a experimentar problemas de conectividad hacia las 02:00 horas (España peninsular) de este martes 1 de octubre, una situación que se mantiene en el momento de escribir la noticia (9:30h). El impacto es global, como se recoge en portales especializados como Outage Report y Down Detector, y según la página dedicada al estado del servicio, se debe a problemas técnicos que no se han detallado. En concreto, la caída del servicio impide a los usuarios acceder a sus cuentas, a los juegos y a otros servicios incluidos en la plataforma, como las redes sociales o la tienda.

