Microsoft lanza la versión preliminar de Recall y anuncia nuevas funciones de IA para Copilot+ y Windows 11

Microsoft ha anunciado nuevas funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la experiencia en los ordenadores Copilot+ PC y Windows 11, entre las que ha incluido el lanzamiento de la versión preliminar de la función Recall, así como la vista previa de Click to Do y mejoras en Windows Search. La tecnológica continúa implementando nuevas opciones de cara a simplificar las tareas diarias de los usuarios y ofrecer capacidades avanzadas para "afrontar los retos más complejos". Estas novedades están diseñadas para, entre otras cosas, optimizar el rendimiento de los dispositivos haciéndolos más "rápidos, personalizados y eficientes". En este sentido, tras la presentación de su nueva categoría de dispositivos Copilot+ PC, en mayo de este año, Microsoft ha anunciado nuevas funciones para los usuarios con Copilot+ PC y Windows 11, entre las que destaca el lanzamiento de la versión preliminar de la función Recall. Tal y como estaba previsto, Microsoft ha detallado que Recall ya está disponible para todos usuarios miembros de Windows Insider con ordenador Copilot+ PC impulsado por procesador Qualcomm. Asimismo, los usuarios que dispongan de un ordenador Copilot+ PC con chip Intel o AMD podrán acceder a esta herramienta a partir de noviembre. La función de Recall utiliza la IA para realizar capturas de pantalla del ordenador, y crea con ello una especie de 'memoria fotográfica' para que, posteriormente, el usuario pueda desplazarse a través de una línea de tiempo para encontrar el contenido que se ha buscado anteriormente en cualquier aplicación, documento o sitio web. Este lanzamiento se ha producido tras implementar nuevas funciones de seguridad para proteger los datos de los usuarios. Otra de las novedades anunciadas ha sido la función Click to Do, también en versión preliminar. Esta herramienta ha sido ideada para simplificar el flujo de trabajo, ya que superpone una capa interactiva sobre la pantalla del ordenador y ofrece sugerencias de acciones rápidas sobre imágenes o texto. Es decir, tal y como ha explicado en un comunicado en su web, al activar esta opción sugiere acciones sobre lo que hay en pantalla, por ejemplo, sugiriendo asistencia con Visual Search a través de Bing para obtener más información sobre un elemento, aplicar desenfoque de fondo al editar una imagen o eliminar objetos de fondo en una foto, entre otras opciones. De esta forma, Click to Do es una función capaz de entender el contenido o aplicación sobre la que se está trabajando, por tanto, también permitirá llevar a cabo acciones relacionadas con texto, como rescribir textos para añadir un tono más formal, resumirlos o explicarlos. Incluso, es capaz de enviar correos a direcciones reconocidas y realizar búsquedas en la web. Por otra parte, Microsoft ha anunciado mejoras en la búsqueda de Windows, de cara a facilitar encontrar archivos adecuados, como documentos o fotos en los Copilot+ PC. Así, en el buscador, los usuarios podrán utilizar sus propias palabras para describir lo que buscan en Windows, sin necesidad de recordar los nombres de archivos concretos, las ubicaciones o "preocuparse por la ortografía". Además, esta función también está disponible sin conexión a Internet y, según ha detallado Microsoft, se implementará primero en File Explorer y luego se expandirá a Windows Search y a la de Configuración, en los próximos meses. FUNCIONES DE PROCESADO DE IMÁGENES En lo relacionado a edición de fotos, Microsoft ha implementado una nueva herramienta que permite reimaginar y mejorar fotos antiguas o de baja resolución, para convertirlas en imágenes de alta calidad. Se trata de una función que, impulsada por IA, es capaz de mejorar la calidad de fotografías borrosas o desenfocadas aumentando su resolución hasta 8 veces. Siguiendo esta línea, la tecnológica también ha implementado el relleno y borrado generativo en Paint, con lo que los creadores de contenido podrán editar y modificar imágenes utilizando un pincel ajustable. En concreto, con esta herramienta integrada en Paint, los usuarios podrán eliminar elementos no deseados de las imágenes o agregar nuevos elementos donde deseen, obteniendo resultados de calidad en segundos. ACTUALIZACIÓN WINDOWS 11 2024 Además de todo ello, Microsoft también ha detallado el lanzamiento de la actualización 24H2 de Windows 11, que incluye novedades como mejoras en el ahorro de energía, el soporte para auriculares con Bluetooth LE Audio y la compatibilidad con Wi-Fi 7, con la que promete ofrecer velocidades de conectividad, fiabilidad y eficiencia de alta calidad. Otra de las mejoras que incluye esta actualización es el soporte para HDR en los fondos, lo que permitirá que las imágenes y vídeos se aprecien con una definición más alta. Por otro lado, también se han mejorado la barra de tareas y el área de notificaciones, para hacer que sea más sencillo e intuitivo realizar tareas desde el ordenador.

Compartir nota: Guardar