Louis Vuitton convierte sus baúles en una gran pasarela de moda en París

Abraham de Amézaga

París, 1 oct (EFE).- Varios centenares de baúles y maletas han servido como base para crear la pasarela en la que Louis Vuitton ha presentado esta martes su colección de prêt-à-porter femenina para la Primavera-Verano 2025.

Superposiciones, asimetrías, mezclas de materiales y opulencia se dieron la mano en un desfile de contrastes.

Una vez más, el pase ha tenido lugar en el exterior del Louvre. Nicolas Ghesquière, el máximo responsable de la colección para mujer, ha querido fusionar poder y suavidad, algo que puede resultar antagónico. Y lo ha logrado.

A ritmo de música de 'In Waves', del nuevo álbum de Jamie XX, se ha visto una cohabitación de épocas, sobre todo de la Francia de pasado glorioso, con un guiño a su 'savoir-faire' (saber hacer); una profusión de vestidos de diferentes largos, muchos de ellos para momentos de fiesta.

Hubo feminidad en una mujer fuerte, que se inclina por una moda que le aporta poder, nunca desde la rigidez, sino desde el saber hacer de la sastrería.

Aunque no se trata de una colección de alta costura, algo que Vuitton no acostumbra a hacer, sino de prêt-à-porter de lujo, el listón está más que alto, con la utilización de exquisitos materiales, como fino cuero o cocodrilo, entre otros, y acabados impecables.

Azul marino, rojo, rosas, dorados, metalizados, y los sempiternos blanco y negro, figuran en la paleta de la que Ghesquière se ha valido. En ella no faltan las mezclas de colores en un mismo look, así como los estampados.

El bolso, el accesorio más vendido y deseado en la firma francesa, no podía faltar sobre la pasarela; uno con forma de abanico. En cuanto a otros accesorios, se debe mencionar a los largos collares y una combinación de zapatos de tacón, algunos repletos de plumas, y planos.

En el desfile, de los cincuenta looks que se han mostrado, los cinco últimos bebían claramente del arte: de la serie 'Studies into the Past', del pintor galo Laurent Grasso.

Además, durante esta París Fashion Week, Vuitton ha presentado su nueva línea de joyería. Creada por Francesca Amfitheatrof, lleva por nombre 'Damier'. En oro blanco o amarillo, con finos diamantes, como explicaron en la casa, "la idea es crear una línea reconocible por sus códigos, así como por su atemporalidad".

Horas antes del desfile de Louis Vuitton, Lacoste ha mostrado su colección Primavera-Verano para el próximo año. Inspirada en los años 20 del pasado siglo y en concreto en la vida de René Lacoste y el universo del tenis, del que fue un campeón, la ha diseñado la griega Pelagia Kolotouros, que firma su segunda colección.

Sobre una pasarela de arena, mujeres y hombres -como es costumbre- han mostrado prendas de aire chic y sobre todo muy cómodas. Eso sí, Lacoste quiere dejar en evidencia que es mucho más que una casa de polos y prendas de aire deportivo, sino de un prêt-à-porter urbano.

Como en Vuitton, hay espacio para la elegancia a la francesa; en este caso con colores empolvados y originales broches en los que no faltaba el icónico cocodrilo. EFE