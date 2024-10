Jürgen Klopp descarta suceder a Julian Nagelsmann como seleccionador de Alemania

El entrenador alemán Jürgen Klopp no se ve a medio plazo como sucesor de Julian Nagelsmann al frente de la selección alemana de fútbol, ya que cree que "todo el mundo espera" que el ex del Bayern de Múnich "siga en el cargo mucho más tiempo que hasta 2026", cuando acaba su actual contrato. "Todo el mundo espera que Julian Nagelsmann siga en el cargo mucho, mucho más tiempo que hasta 2026", dijo el ex entrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund a la prensa al recibir la Orden del Mérito de Alemania de manos del presidente Frank-Walter Steinmeier este martes en Berlín. Rudi Völler, director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), había mencionado recientemente a Klopp como posible sucesor de Nagelsmann. El técnico, de 37 años, amplió su contrato antes de la Eurocopa de junio en casa hasta el final del Mundial de 2026. "No sé lo que quiere hacer Jürgen. Pero si Julian Nagelsmann decidiera en algún momento que prefiere volver a entrenar a un club puntero de Europa o de Alemania, por supuesto, no se puede evitar a Jürgen Klopp si eso es lo que quiere...", declaró Völler a la ZDF. Sin embargo, Klopp deviató pronunciarse sobre este asunto. "Rudi Völler es un tipo muy agradable. Le pusieron en esta situación de tener que hablar de ello", opinó. Klopp dejó el Liverpool al final de la temporada pasada después de nueve años, una Liga de Campeones y una Premier League, y actualmente está sin equipo con motivo de un proceso de descanso indefinido. No obstante, el técnico, de 57 años, no ha descartado la posibilidad de poner fin a su carrera como entrenador.

