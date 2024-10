José Ortega Cano recibe el alta, aunque tendrá que pasar por quirófano

Tras el gran susto que nos ha dado José Ortega Cano con su ingreso en el hospital a causa de una fuerte caída en el metro de Madrid en el que iba acompañado por Marina, el diestro abandonaba el hospital a última hora de esta misma tarde acompañado por su hija Gloria Camila para marcharse de regreso a casa y poder descansar. "La verdad es que ha sido... un percance posible, un percance fuerte, pero bueno, aquí estamos" reconocía el diestro segundos antes de subirse al coche de su hija. Aparentemente animado a pesar de lo sucedido, José no era capaz de explicar con precisión los motivos de la 'avalancha' de gente que le había caído encima en una de las escaleras del metro: "Es que no le puedo decir exactamente cómo fue porque fue un golpe de chicos que yo... todo muy rápido, me hicieron daño, me hice daño en todo el brazo y el hombro. Bueno, en las piernas también. En fin, bien" recordaba. Con una recuperación por delante y unas pautas médicas a seguir, José reconocía que también tendrá que pasar por quirófano: "Bueno, están en ello, sí. Operación sí tiene que hacerse, en lo que es el hombro, hay que operar". Tras ellos, también Mari Carmen Ortega Cano y su marido Aniceto abandonaban el hospital acompañando a Marina, la otra perjudicada de este percance. "Ha sido un susto muy grande" reconocía la hermana del diestro desde el interior del vehículo. "A recuperarse y a hacer lo que le ha dicho el médico" añadía. Junto a ellos, la propia Marina se marchaba de regreso a casa para descansar y reponerse del susto.

