Huelga portuaria en el este y el Golfo de EEUU amenaza economía

(Bloomberg) -- Los trabajadores portuarios abandonaron todos los principales puertos de la costa este y del golfo de Estados Unidos por primera vez en casi 50 años, protagonizando una huelga que podría extenderse por la mayor economía del mundo y causar agitación política a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

Los 36 puertos afectados tienen la capacidad combinada de manejar hasta la mitad de todos los volúmenes comerciales de EE.UU., y los cierres detienen inmediatamente las operaciones de contenedores y los envíos de automóviles. Los suministros energéticos y la carga a granel no se verán directamente afectados. Se harán algunas excepciones para permitir el movimiento de mercancías militares y cruceros.

La importancia de un paro laboral en los principales puertos de contenedores, desde Houston a Miami y Nueva York-Nueva Jersey, depende de cuánto dure la huelga. Las pérdidas económicas derivadas de la paralización, que comenzó a las 12:01 de la mañana del martes, hora estándar del este, serán de entre US$3.800 y US$4.500 millones por día, según JPMorgan Chase & Co.

La congestión del transporte marítimo resultante de una huelga de una semana tardaría alrededor de un mes en despejarse, según Grace Zwemmer de Oxford Economics.

Las acciones de la danesa A.P. Moller-Maersk A/S y la alemana Hapag-Lloyd AG cayeron el martes, después de que ambas líneas de contenedores ganaran más de un 11% en septiembre.

La Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés) busca salarios más altos y un retiro de la cláusula sobre automatización de un contrato de seis años que expiró a medianoche. El líder sindical Harold Daggett llevaba meses amenazando con una huelga a partir del 1 de octubre si no se llegaba a un acuerdo antes de la fecha límite. La última vez que los estibadores de la costa este y del Golfo fueron a huelga fue en 1977.

“Estamos dispuestos a luchar todo el tiempo que sea necesario, a permanecer en huelga el tiempo que haga falta”, dijo Daggett en un comunicado publicado en Facebook. La última oferta de las empresas “estaba muy por debajo de lo que los miembros de base de la ILA exigen en salarios y protecciones contra la automatización”.

Los transportistas marítimos y los operadores de terminales representados por la US Maritime Alliance, también conocida como USMX, han acusado a la ILA de negarse a negociar desde que el sindicato suspendió las conversaciones en junio. Una huelga era casi segura hasta el lunes por la tarde, cuando surgieron informes de que la Casa Blanca había estado en comunicación con las dos partes durante el fin de semana y que se habían logrado algunos progresos sobre los salarios.

El presidente Joe Biden, que se enorgullece de estar a favor de los sindicatos, ha dicho que la disputa es un asunto de negociación colectiva y que no invocaría su autoridad bajo las leyes de seguridad nacional para ordenar a los estibadores que vuelvan a los puertos mientras continúan las negociaciones.

Los grupos del comercio, el transporte y la industria minorista han estado instando a la Casa Blanca a que intervenga para limitar los daños de la huelga. Los transportistas de contenedores se están preparando para imponer recargos vinculados a la interrupción, elevando el costo global del transporte marítimo.

Nota Original: Strike Shuts Eastern US and Gulf Ports, Threatening Economy (2)

--Con la colaboración de Josh Wingrove, Cailley LaPara, John Harney, Joe Carroll y Andrew Langley.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.